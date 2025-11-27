Jin-Ho Jo: 'Trabzon'dan 3 puanla dönmek istiyoruz'

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Jin-Ho Jo, yeşil-beyazlı ekibin Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Jin-Ho Jo: "Onlar destek verdikçe güvenim giderek artıyor"

Yeşil beyazlı oyuncu Jin-Ho Jo da iyi bir rakibe karşı oynanacaklarını ve kazanma arzusunu göstereceklerini belirterek, agresif, ne yaptığını bilen bir oyun sonunda deplasmandan 3 puanla dönmek istediklerini aktardı.

Taraftarın son haftalarda kendisine gösterdiği desteğe ilişkin ise Jo, "Taraftara çok teşekkür ederim. Onlar destek verdikçe güvenim giderek artıyor. Taraftarımızdan tüm takıma destek vermelerini istiyorum. Takım olarak elimizden geldiğince katkı vereceğiz." dedi.