Ja Morant, NBA'in sağlık protokolüne girdi

Memphis Grizzlies, yıldız oyuncusu Ja Morant'in NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerine girdiğini duyurdu.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre KOVID-19 aşıları tam olan ve üçüncü dozu da yaptıran Morant'in geçtiğimiz gün şut antrenmanına katılmadığı söylense de, takım tesisinde olup olmadığı ise bilinmiyor.



22 yaşındaki oyuncu, 26 Kasım'dan beri sol diz burkulması nedeniyle parkelerden uzaktı ve ne zaman döneceği bilinmiyor.



Morant, bu sezon oynadığı 19 maçta 24.1 sayı, 6.8 asist, 5.6 ribaund ve 1.6 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



