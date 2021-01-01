Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Ja Morant, NBA'in sağlık protokolüne girdi

Memphis Grizzlies, yıldız oyuncusu Ja Morant'in NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerine girdiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies, yıldız oyuncusu Ja Morant'in NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerine girdiğini duyurdu.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre KOVID-19 aşıları tam olan ve üçüncü dozu da yaptıran Morant'in geçtiğimiz gün şut antrenmanına katılmadığı söylense de, takım tesisinde olup olmadığı ise bilinmiyor.

22 yaşındaki oyuncu, 26 Kasım'dan beri sol diz burkulması nedeniyle parkelerden uzaktı ve ne zaman döneceği bilinmiyor.

Morant, bu sezon oynadığı 19 maçta 24.1 sayı, 6.8 asist, 5.6 ribaund ve 1.6 top çalma ortalamaları yakalamıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal