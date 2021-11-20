İzmir Büyükşehir Belediyespor, Portekiz'de turladı

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası karşılaşmasında Madeira Andebol SAD ile karşı karşıya geldi.

Haber; AA
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İzmir Büyükşehir Belediyespor, Portekiz'de turladı
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20 Kasım 2021 21:58
Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımıyla 29-29 berabere kaldı.

Funchal Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da 12-12 beraberlikle tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, ilk maçtaki 28-22'lik galibiyetin avantajıyla son 16 turuna yükseldi.


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