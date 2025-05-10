İZLE Trabzonspor Galatasaray maçı canlı, Trabzonspor Galatasaray dev derbi link

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

MUHTEMEL 11'LER

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

İLK YARIDAKİ MAÇI GALATASARAY KAZANDI

DÖRT GÜN SONRA BU KEZ KUPA FİNALİ

KAPALI GİŞE OYNANACAK

İKİ TAKIMDA EKSİKLER

TRABZONSPOR BU SEZON 'BÜYÜK MAÇ' KAZANAMADI

GALATASARAY, SON 6 MAÇINI KAZANDI

TRABZONSPOR, İÇ SAHA PERFORMANSINA GÜVENİYOR

SAVUNMA VE HÜCUMDA LİGİN EN İYİSİ GALATASARAY

GALATASARAY'DA DÖRT İSİM SINIRDA

GOLE EN YAKIN İSİM OSIMHEN

G.SARAY'IN SON HAFTALARDAKİ GOL SİLAHI: TORREIRA

TRABZONSPOR - GALATASARAY: 139. RANDEVU

G.SARAY, TRABZON'DA OYNADIĞI SON 5 MAÇTA YENİLMEDİ

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