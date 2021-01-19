İşte Galatasaray'ın İrfan Can teklifi

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesinde ilk sırada bulunan İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir ile temas kuruldu. İrfan Can için yapılan teklifin detayları belli oldu.

Haber; Milliyet
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İşte Galatasaray'ın İrfan Can teklifi
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19 Ocak 2021 12:39
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı İrfan Can açıklamasıyla gündeme oturmuştu. Gözler İrfan transferine dönerken Başkan Mustafa Cengiz Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştüklerini açıklamıştı.

Galatasaray'da transferde ilk hedef olarak gösterilen İrfan Can Kahveci için ilk resmi teklif Medipol Başakşehir'e ulaştı.

5 milyondan kapı açıldı
Sarı-kırmızılılar, 5 milyon euro ile kapıyı açtı. Başkan Mustafa Cengiz tarafından, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a gönderilen teklif mektubunda, Cim-Bom, bonservis bedeli olarak bu rakamı önerdi.

Başakşehir kabul etmedi
Bu paranın nasıl ödeneceği konusunda herhangi bir plan sunulmadı. Ancak bu rakam, turuncu-lacivertli yönetim tarafından kabul görmedi.

Yüz yüze görüşecek
Galatasaray'ın talebi üzerine, Mustafa Cengiz ile Göksel Gümüşdağ'ın Başakşehir'de bir kez daha bir araya gelecekleri ve yüz yüze görüşecekleri ifade edildi.

Başakşehir 12 milyon istiyor
Geçen yılın şampiyonunun, İrfan Can Kahveci için 10 milyon eurosu peşin olmak üzere toplamda 12 milyon euroluk karşı teklifte bulunacağı ileri sürüldü.

Başakşehir İrfan'ı uyardı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i sosyal medya üzerinden takibe başlayan ve bu konuda dedikodulara neden olan İrfan Can Kahveci, Başakşehir Yönetimi tarafından uyarıldı. İdareciler, bu konuda futbolcudan daha hassas olmasını istedi. İrfan Can'ın da bu takiple ilgili olarak özür dilediği ifade edildi.



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