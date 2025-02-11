İstanbul'da okullar tatil mi? 11 Şubat son dakika İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da kar tatili haberleri gelmeye başladı. Valilik son dakika açıklaması ile hangi ilçelerde kar tatili edildiği ve eğitime ara verildiğini duyurdu. 11 Şubat bugün okullar tatil mi sorusu da bu nedenle merak edilip araştırılıyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı başlarken, 11 Şubat kar tatili ilan edilen iller için gözler valiliklere çevrildi. İstanbul'da bazı bölgelerde yer yer şiddetini artıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Türkiye genelinde soğuk hava ve yağış etkili oluyor. İstanbul'da kar yağışı sıcaklıkların düşmesiyle birlikte beklenirken, gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak soğuk hava dalgası konusunda uyarıda bulunuldu. İstanbul'da bugün okullar tatil mi? sorusu da gece yarısı itibarıyla araştırılan konular arasına girdi. Bugün eğitim öğretime ara verilen iller valilik açıklamaları ile akşam saatlerinde gelmeye başladı. Peki, 11 Şubat 2025 kar tatili var mı? 11 Şubat okullar tatil mi, hangi illerde tatil?

İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili olan kar yağışı, eğitimde kar tatili kararını beraberinde getirdi. İstanbul Valiliği, kar yağışının yoğun olduğu ilçelerde okulların tatil edilmesine karar verdi.

İstanbul'da 11 Şubat 2025 tarihinde kar yağışının etkili olduğu ilçeler ve bu ilçelerde okulların tatil edildiği bölgeler şunlardır:

Beylikdüzü: Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Sultangazi: Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi.

Başakşehir: İlçe Umumi Hıfsa Kurulu kararıyla okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Avcılar: Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği duyuruldu.

Arnavutköy: Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Esenyurt: Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi.

12 Şubat 2025 tarihi için İstanbul Valiliği'nden henüz resmi bir kar tatili açıklaması gelmedi. Ancak, AKOM'un hava tahmin raporuna göre yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışının devam edeceği öngörülüyor. Bu nedenle, bazı ilçelerde okulların tekrar tatil edilmesi ihtimali bulunuyor. Özellikle, Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ile Anadolu Yakası'nda Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde yoğun kar beklentisi var.

İstanbul'un soğuk hava dalgasının etkisi altında olması ve hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi, 12 Şubat için yeni bir kar tatili açıklamasını gündeme getirebilir. Veliler ve öğrencilerin yeni açıklamalar için valilik ve kaymakamlıkların resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

İstanbul Valiliği, kar tatili kararının ardından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerimizde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir."