Haber Tarihi: 11 Şubat 2025 12:15 - Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 12:15

İstanbul'da okullar tatil mi? 11 Şubat son dakika İstanbul'da okullar tatil mi?

11 Şubat 2025 tarihinde İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü, Sultangazi, Başakşehir, Avcılar, Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde okulların tatil edildiği duyuruldu. Diğer ilçelerde ise eğitim-öğretime devam edileceği bildirildi.

İstanbul'da okullar tatil mi? 11 Şubat son dakika İstanbul'da okullar tatil mi?
Abone Ol
İstanbul'da kar tatili haberleri gelmeye başladı. Valilik son dakika açıklaması ile hangi ilçelerde kar tatili edildiği ve eğitime ara verildiğini duyurdu. 11 Şubat bugün okullar tatil mi sorusu da bu nedenle merak edilip araştırılıyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı başlarken, 11 Şubat kar tatili ilan edilen iller için gözler valiliklere çevrildi. İstanbul'da bazı bölgelerde yer yer şiddetini artıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Türkiye genelinde soğuk hava ve yağış etkili oluyor. İstanbul'da kar yağışı sıcaklıkların düşmesiyle birlikte beklenirken, gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak soğuk hava dalgası konusunda uyarıda bulunuldu. İstanbul'da bugün okullar tatil mi? sorusu da gece yarısı itibarıyla araştırılan konular arasına girdi. Bugün eğitim öğretime ara verilen iller valilik açıklamaları ile akşam saatlerinde gelmeye başladı. Peki, 11 Şubat 2025 kar tatili var mı? 11 Şubat okullar tatil mi, hangi illerde tatil?
 
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili olan kar yağışı, eğitimde kar tatili kararını beraberinde getirdi. İstanbul Valiliği, kar yağışının yoğun olduğu ilçelerde okulların tatil edilmesine karar verdi.

İstanbul'da 11 Şubat 2025 tarihinde kar yağışının etkili olduğu ilçeler ve bu ilçelerde okulların tatil edildiği bölgeler şunlardır:

Beylikdüzü: Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Sultangazi: Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi.

Başakşehir: İlçe Umumi Hıfsa Kurulu kararıyla okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Avcılar: Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği duyuruldu.

Arnavutköy: Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Esenyurt: Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi.


12 ŞUBAT İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Şubat 2025 tarihi için İstanbul Valiliği'nden henüz resmi bir kar tatili açıklaması gelmedi. Ancak, AKOM'un hava tahmin raporuna göre yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışının devam edeceği öngörülüyor. Bu nedenle, bazı ilçelerde okulların tekrar tatil edilmesi ihtimali bulunuyor. Özellikle, Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ile Anadolu Yakası'nda Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde yoğun kar beklentisi var.

İstanbul'un soğuk hava dalgasının etkisi altında olması ve hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi, 12 Şubat için yeni bir kar tatili açıklamasını gündeme getirebilir. Veliler ve öğrencilerin yeni açıklamalar için valilik ve kaymakamlıkların resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ OKULLAR TATİL AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, kar tatili kararının ardından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerimizde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir."
YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Frankowski, Galatasaray tarihindeki 210. yabancı futbolcu Galatasaray Frankowski, Galatasaray tarihindeki 210. yabancı futbolcu
İstanbul Büyükçekmece Okullar Tatil Mi? Son Dakika Gündem İstanbul Büyükçekmece Okullar Tatil Mi? Son Dakika
İstanbul'da okullar tatil mi? 11 Şubat son dakika İstanbul'da okullar tatil mi? Gündem İstanbul'da okullar tatil mi? 11 Şubat son dakika İstanbul'da okullar tatil mi?
Beşiktaş'ta Elan Ricardo, sağlık kontrolünden geçti Beşiktaş Beşiktaş'ta Elan Ricardo, sağlık kontrolünden geçti
İstanbul Küçükçekmece Okullar Tatil Mi? 11 Şubat 2025 Gündem İstanbul Küçükçekmece Okullar Tatil Mi? 11 Şubat 2025
İstanbul Beylikdüzü Okullar Tatil Mi? Son Dakika Açıklama! Gündem İstanbul Beylikdüzü Okullar Tatil Mi? Son Dakika Açıklama!
İstanbul Sultangazi Okullar Tatil Mi? Son Dakika Açıklaması! Gündem İstanbul Sultangazi Okullar Tatil Mi? Son Dakika Açıklaması!
İstanbul Beykoz Okullar Tatil Mi? 11 Şubat 2025 Gündem İstanbul Beykoz Okullar Tatil Mi? 11 Şubat 2025
Dursun Özbek: 'Murat Sancak sözlerini düzeltsin!' Galatasaray Dursun Özbek: "Murat Sancak sözlerini düzeltsin!"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Gabriel Souza
2
Galatasaray'dan transferde son hamle
3
Galatasaray açıkladı: Przemyslaw Frankowski
4
Galatasaray - Adana Demirspor maçında 'VAR' gerçeği!
5
Çarşamba günü gözler MHK'de olacak!
6
Şenol Güneş'ten Eren Elmalı açıklaması
7
Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul'da

SON HABERLER