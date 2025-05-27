İstanbul'da jetler ve savaş uçakları neden uçuyor?

İstanbul'un gökyüzünde 27 Mayıs 2025 Salı günü duyulan savaş uçağı ve jet sesleri, şehir sakinlerini hem şaşırttı hem de meraklandırdı. Özellikle sahil bölgelerinde oturan kişiler "İstanbul'da jetler neden uçuyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Kısa sürede yayılan videolar ve paylaşımlar, vatandaşların endişeli sorularına yanıt ararken, İstanbul Valiliği ve Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK ekibinden gelen resmi açıklamalar olayın sırrını çözdü. Peki, 27 Mayıs jet ve savaş uçağı neden uçuyor?

27 Mayıs 2025 Salı günü İstanbul'un pek çok noktasında duyulan jet sesleri, Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün İstanbul'un Fethi etkinlikleri için gerçekleştirdiği uçuşlardan kaynaklandı. İstanbul Valiliği'nin resmi açıklamasına göre, SOLOTÜRK, 27 Mayıs'ta saat 15:00'te Yenikapı Meydanı üzerinde çevre tanıma uçuşu, saat 19:00'da ise prova uçuşu gerçekleştiriyor.

Bu uçuşlar, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 19:00'da Yenikapı Meydanı'nda düzenlenecek olan İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü kutlamaları kapsamındaki gösteri uçuşunun hazırlık aşamaları olarak planlandı. SOLOTÜRK'ün F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği bu uçuşlar, pilotların bölgeye alışması ve gösterinin kusursuz bir şekilde icra edilmesi için büyük önem taşıyor.

SOLOTÜRK, İstanbul'un Fethi etkinlikleri kapsamında İstanbul Yenikapı Meydanında gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.

Çevre tanıma uçuşumuz:

Tarih 🗓: 27 Mayıs 2025 Salı

Saat ⏱ : 15:00

Yer 🏫 : Yenikapı Meydanı, İstanbul

Prova uçuşumuz:

Tarih 🗓: 27 Mayıs 2025 Salı

Saat ⏱ : 19:00

Yer 🏫 : Yenikapı Meydanı, İstanbul

Gösteri uçuşumuz:

Tarih 🗓: 29 Mayıs 2025 Perşembe

Saat ⏱ : 19:00

Yer 🏫 : Yenikapı Meydanı, İstanbul