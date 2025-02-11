Haber Tarihi: 11 Şubat 2025 11:13 - Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 11:13

İstanbul'da Esenyurt'ta Okullar Tatil Mi? 11 Şubat 2025

İstanbul'da hava şartlarının olumsuz etkileri nedeniyle birçok kişi "Esenyurt'ta okullar tatil mi?", "Esenyurt'ta okullar tatil edildi mi?" sorularına yanıt arıyor.

İstanbul'da Esenyurt'ta Okullar Tatil Mi? 11 Şubat 2025
Abone Ol
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Esenyurt'ta okullar tatil mi? sorusunun yanıtını merak ediyor. İstanbul Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.

Esenyurt'ta Okullar Tatil Edildi!

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Esenyurt'ta okullar tatil edildi. İstanbul Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde okulların tatil edildiği bilgisi paylaşıldı.

İstanbul'da Okullar Neden Tatil Edildi?

İstanbul'da son günlerde yaşanan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil oldu. Yetkililer, Esenyurt'ta eğitime ara verilmesinin öğrencilerin güvenliği için alındığını belirtti.

Esenyurt ve Arnavutköy'de Tatil Kararı Ne Zaman Geçerli?

İstanbul Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Esenyurt'ta okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Aynı şekilde, Arnavutköy'de de okullar tatil olacak.

Esenyurt'ta Okullar Yarın Açık mı?

Şu an için sadece bugünlük tatil kararı bulunuyor. Esenyurt'ta okulların yarın açık olup olmayacağına dair henüz yeni bir açıklama yapılmadı. İstanbul Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği tarafından yapılacak güncellemeleri takip etmek gerekiyor.

Esenyurt'ta okullar tatil mi? sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. İstanbul Kaymakamlığı'nın duyurularını takip ederek Esenyurt ve Arnavutköy'deki tatil durumuna dair güncel bilgileri edinebilirsiniz.








YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Frankowski, Galatasaray tarihindeki 210. yabancı futbolcu Galatasaray Frankowski, Galatasaray tarihindeki 210. yabancı futbolcu
İstanbul Büyükçekmece Okullar Tatil Mi? Son Dakika Gündem İstanbul Büyükçekmece Okullar Tatil Mi? Son Dakika
İstanbul'da okullar tatil mi? 11 Şubat son dakika İstanbul'da okullar tatil mi? Gündem İstanbul'da okullar tatil mi? 11 Şubat son dakika İstanbul'da okullar tatil mi?
Beşiktaş'ta Elan Ricardo, sağlık kontrolünden geçti Beşiktaş Beşiktaş'ta Elan Ricardo, sağlık kontrolünden geçti
İstanbul Küçükçekmece Okullar Tatil Mi? 11 Şubat 2025 Gündem İstanbul Küçükçekmece Okullar Tatil Mi? 11 Şubat 2025
İstanbul Beylikdüzü Okullar Tatil Mi? Son Dakika Açıklama! Gündem İstanbul Beylikdüzü Okullar Tatil Mi? Son Dakika Açıklama!
İstanbul Sultangazi Okullar Tatil Mi? Son Dakika Açıklaması! Gündem İstanbul Sultangazi Okullar Tatil Mi? Son Dakika Açıklaması!
İstanbul Beykoz Okullar Tatil Mi? 11 Şubat 2025 Gündem İstanbul Beykoz Okullar Tatil Mi? 11 Şubat 2025
Dursun Özbek: 'Murat Sancak sözlerini düzeltsin!' Galatasaray Dursun Özbek: "Murat Sancak sözlerini düzeltsin!"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Gabriel Souza
2
Galatasaray'dan transferde son hamle
3
Galatasaray açıkladı: Przemyslaw Frankowski
4
Galatasaray - Adana Demirspor maçında 'VAR' gerçeği!
5
Çarşamba günü gözler MHK'de olacak!
6
Şenol Güneş'ten Eren Elmalı açıklaması
7
Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul'da

SON HABERLER