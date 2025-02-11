İstanbul'da Esenyurt'ta Okullar Tatil Mi? 11 Şubat 2025

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Esenyurt'ta okullar tatil mi? sorusunun yanıtını merak ediyor. İstanbul Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Esenyurt'ta okullar tatil edildi. İstanbul Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde okulların tatil edildiği bilgisi paylaşıldı.

İstanbul'da son günlerde yaşanan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil oldu. Yetkililer, Esenyurt'ta eğitime ara verilmesinin öğrencilerin güvenliği için alındığını belirtti.

İstanbul Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Esenyurt'ta okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Aynı şekilde, Arnavutköy'de de okullar tatil olacak.

Şu an için sadece bugünlük tatil kararı bulunuyor. Esenyurt'ta okulların yarın açık olup olmayacağına dair henüz yeni bir açıklama yapılmadı. İstanbul Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği tarafından yapılacak güncellemeleri takip etmek gerekiyor.

Esenyurt'ta okullar tatil mi? sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. İstanbul Kaymakamlığı'nın duyurularını takip ederek Esenyurt ve Arnavutköy'deki tatil durumuna dair güncel bilgileri edinebilirsiniz.