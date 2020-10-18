İspanya'da spor müsabakalarına Kovid-19 engeli

İspanya'da sporcularda tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanılarından dolayı basketbol ve futbolda birer maç ileri bir tarihe ertelendi.



İspanya 1. Basketbol Ligi'nde bugün oynanması gereken Bilbao Basket-Real Madrid maçı Real Madrid'deki basketbolcu Fabien Causeur'un Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı ileri bir tarihe alındı.



Real Madrid'in 4 Ekim'de deplasmanda Herbalife Gran Canaria ile oynaması gereken lig maçı da Kanarya Adaları takımındaki bir sporcuda Kovid-19 tespit edilmesinden dolayı ertelenmişti.



İspanyol futbolunda salgından dolayı ertelenen ilk maç ise 2. Lig'deki Alcorcon-Ponferradina oldu.



Alcorcon'da 4 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı bugünün programında olan maç için erteleme kararı çıktı.



