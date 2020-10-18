İspanya'da spor müsabakalarına Kovid-19 engeli

Basketbolda Bilbao Basket-Real Madrid, futbolda 2. Lig'de Alcorcon-Ponferradina maçları sporcularda tespit edilen Kovid-19 vakalarından dolayı ertelendi

İspanya'da spor müsabakalarına Kovid-19 engeli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2020 16:32
İspanya'da sporcularda tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanılarından dolayı basketbol ve futbolda birer maç ileri bir tarihe ertelendi.

İspanya 1. Basketbol Ligi'nde bugün oynanması gereken Bilbao Basket-Real Madrid maçı Real Madrid'deki basketbolcu Fabien Causeur'un Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı ileri bir tarihe alındı.

Real Madrid'in 4 Ekim'de deplasmanda Herbalife Gran Canaria ile oynaması gereken lig maçı da Kanarya Adaları takımındaki bir sporcuda Kovid-19 tespit edilmesinden dolayı ertelenmişti.

İspanyol futbolunda salgından dolayı ertelenen ilk maç ise 2. Lig'deki Alcorcon-Ponferradina oldu.

Alcorcon'da 4 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı bugünün programında olan maç için erteleme kararı çıktı.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için