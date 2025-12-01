İsmail Yüksek: 'Son dakikadaki gol güzel günlerin habercisi'

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.



"SON DAKİKADAKİ GOL GÜZEL GÜNLERİN HABERCİSİ"



Derbinin zorluk derecesine dikkat çeken İsmail, "Zor bir maçtı. Liderle oynadık. Kazanmayı isterdik. İlk yarıda bize yakışmayan bir oyun vardı. İkinci yarı gerçek futbolumuzu gösterdik. Galibiyeti de hak ettik. Son dakikadaki gol, çok güzel günlerin habercisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Taraftarların hazırladığı koreografiye ayrıca teşekkür eden başarılı orta saha,dedi.İlk yarıdaki sorunları da açıkça dile getiren İsmail Yüksek,dedi.Derbinin genel mücadele kalitesine de değinen milli yıldızifadeleriyle sözlerini noktaladı.