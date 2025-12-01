01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
1-1
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
1-1
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
3-3
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
1-0DA
01 Aralık
Bologna-Cremonese
1-2DA
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
0-234'

İsmail Yüksek: "Son dakikadaki gol güzel günlerin habercisi"

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi sonrası konuştu.

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

"SON DAKİKADAKİ GOL GÜZEL GÜNLERİN HABERCİSİ"

Derbinin zorluk derecesine dikkat çeken İsmail, "Zor bir maçtı. Liderle oynadık. Kazanmayı isterdik. İlk yarıda bize yakışmayan bir oyun vardı. İkinci yarı gerçek futbolumuzu gösterdik. Galibiyeti de hak ettik. Son dakikadaki gol, çok güzel günlerin habercisi olacaktır." ifadelerini kullandı.



KOREOGRAFİ İÇİN TEŞEKKÜR 

Taraftarların hazırladığı koreografiye ayrıca teşekkür eden başarılı orta saha, "Taraftarımız çok güzel bir koreografi hazırladı. Tüylerimiz diken diken oldu. Gönül isterdi ki onlara 3 puan hediye edelim ama olmadı." dedi.

"İLK YARIDA TOPU TUTMAKTA ZORLANDIK"

İlk yarıdaki sorunları da açıkça dile getiren İsmail Yüksek, "Bence ilk yarıda topu tutmakta zorlandık. Sürekli uzun vurma seçeneğine gittik. Topu daha çok tutsaydık daha çok pozisyona girebilirdik. İkinci yarı oyunu tamamen aldık ve son dakikada golü attık." dedi.

"MÜKEMMEL BİR MÜCADELE VARDI"

Derbinin genel mücadele kalitesine de değinen milli yıldız "Tebrik ederim takımı mücadeleden ötürü. 90. dakikaya kadar mükemmel mücadele vardı. İki takımı ve hakemi tebrik ederim." ifadeleriyle sözlerini noktaladı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
