Haber Tarihi: 29 Temmuz 2025 10:46 - Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 10:46

İrfan Demet kimdir? İrfan Demet neden gözaltına alındı?

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve 20 şüpheli gözaltına alındı. Kamuoyunun gündeminde 'İETT Genel Müdürü İrfan Demet kimdir' sorgulamaları yer alıyor.

İrfan Demet kimdir? İrfan Demet neden gözaltına alındı?
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İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıkan İETT Genel Müdürü İrfan Demet ismi gündeme geldi. Eğitim hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor.

İRFAN DEMET KİMDİR?

İrfan Demet, 1976 yılında Kırıkkale'de doğdu. İlk ve orta dereceli öğrenimini Kırıkkale'de tamamladı. Ardından Jandarma Okullar Komutanlığı Uz.J.-Astsb.Sınıf Okulu ve Kara Harp Okulu SUTASAK eğitimlerini başarıyla bitirdi. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitiren Demet, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam etmekte.

1996 yılından itibaren Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çeşitli komutanlıklarda görev yaptı ve 16 Nisan 2020 tarihinde kendi isteğiyle Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Rütbesiyle emekli oldu.

27 Nisan 2020 tarihinde İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı olarak atanan Demet, 28 Nisan 2021 tarihinde İETT Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Temmuz 2023 itibarıyla İETT Genel Müdürü görevine atandı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.
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