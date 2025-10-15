Haber Tarihi: 15 Ekim 2025 15:16 - Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 15:16

İOKBS 2026 başvuru tarihleri: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı ne zaman?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) her sene düzenleniyor. Öğrenci ve veliler başvuruları e-okul.meb.gov.tr ya da meb.gov.tr adresi üzerinden yapabiliyor. Sınav yerleri, sınavdan en az bir hafta önce yayımlanıyor. Başarılı ancak maddi olarak desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik hayata geçirilen İOKBS'nin eski adı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'dır. İşte, 2026 İOKBS tarihi...

İOKBS 2026 başvuru tarihleri: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı ne zaman?
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS testi, geçtiğimiz dönem 27 Nisan'da düzenlenmişti. Sınava dair başvuru süreci ise şubat ayında başlıyor. İOKBS 'de öğrencilere tüm sınıf seviyelerinde 80 soru soruluyor ve 100 dakika süre veriliyor. Peki, bu sene İOKBS sınavı ne zaman?

İOKBS TARİHİ BELLİ Mİ?

2025-2026 eğitim yılı için İOKBS tarihi öğrenciler kadar velileri de meraklandırıyor. Ancak henüz tarih bilgisi paylaşılmadı. Fakat 2024 yılında başvurular 13 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında alınmış, sınav da 21 Nisan 2024 Pazar günü gerçekleşmişti.

Ayrıca 2025 yılı başvuruları 10 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Sınav da 27 Nisan günü uygulandı. Sonuçlar 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklandı.

Başvurular http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr adresleri üzerinden alınıyor. Sınav giriş belgeleri de sınavdan 7 gün önce erişime açılıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI
2025 yılında İOKBS için gerekli koşullar şöyleydi:

- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak

- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları
ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak

- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası
almamış olmak

- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul
pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun
bulunmak. Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 mali yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüz doksan beş bin) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile
gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
İOKBS 2026 başvuru tarihleri: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı ne zaman?
