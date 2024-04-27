İntegral kalktı mı, kaldırıldı mı? (2024-MEB)

Yeni müfredatın hangi sınıfları kapsayacağı, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli yeni müfredat taslağının yayımlanmasının ardından öğrenciler, "Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak? İntegral dersi kalktı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar.Yayınlanan taslakta ortaöğretim matematik ders programı kapsamında 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldığı 12. sınıf matematik programında limit ve türev kavramlarının daha kapsamlı şekilde ele alındığı görüldü.İntegral, matematiksel bir kavramdır ve türev işleminin tersidir. Türev, bir fonksiyonun değişme hızını hesaplarken, integral o fonksiyonun değişimi sonucunda oluşan toplam değeri hesaplar.Basit bir örnekle açıklayalım: Bir arabayı düşünün. Arabaya bindiğinizde kilometre saati size o anki hızınızı gösterir. Bu hız, türev işlemine benzetilebilir. Yolculuk boyunca ne kadar uzaklık kat ettiğinizi hesaplamak isterseniz, kilometre sayacına bakarsınız. Bu ise integral işlemine benzetilebilir.Alan hesabı: Bir eğrinin altında kalan alanın hesaplanması için kullanılır.Hacim hesabı: Üç boyutlu bir cismin hacmini hesaplamak için kullanılır.Yol hesabı: Hareketli bir cismin kat ettiği toplam yolu hesaplamak için kullanılır.Fizikte ve mühendislikte: Kuvvet, iş, momentum gibi birçok fiziksel kavramın hesabında kullanılır.Ekonomide: Kar marjı, maliyet gibi ekonomik kavramların hesabında kullanılır.Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.Tekin, mevcut müfredatın konu yoğunluğuna dikkati çekti. Müfredatı yetiştirmek için haftalık ders saatlerini artırmak yerine, konularda sadeleştirmeye gittiklerini açıkladı.Milli Eğitim Bakanı, "Ders saatlerinde bir değişiklik yok, konularda sadeleşme var. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içine girdik." dedi.Buna göre; Okullarda ders saatleri kısalmayacak.TürevAnlık Değişim Oranı ve TürevTürevin UygulamalarıİntegralBelirsiz İntegralBelirli İntegral ve UygulamalarıAnalitik GeometriÇemberin Analitik İncelenmesiAnalitik GeometriÇemberin Analitik İncelenmesiAtom Fiziğine Giriş ve RadyoaktiviteAtom Kavramının Tarihsel GelişimiBüyük Patlama ve Evrenin OluşumuRadyoaktiviteModern FizikÖzel GörelilikKuantum Fiziğine GirişFotoelektrik OlayıCompton Saçılması ve De Broglie Dalga BoyuModern Fiziğin Teknolojideki UygulamalarıGörüntüleme TeknolojileriYarı İletken TeknolojisiSüper İletkenlerNanoteknolojiLaser IşınlarıOrganik BileşiklerHidrokarbonlarFonksiyonel GruplarAlkollerEterlerKarbonil BileşikleriKarboksilik AsitlerEsterlerEnerji Kaynakları ve Bilimsel GelişmelerFosil YakıtlarAlternatif Enerji KaynaklarıSürdürülebilirlikNanoteknolojiBitki BiyolojisiBitkilerin YapısıBitkilerde Madde TaşınmasıBitkilerde Eşeyli ÜremeCanlılar ve ÇevreCanlılar ve ÇevreKüresel TicaretTürkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari ÜrünlerAnadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret YollarıTürkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki YeriTürkiye TurizmiTürkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisiTürkiye'nin Kültürel MirasıTürkiye'nin Turizm Potansiyeli ve VarlıklarıTürkiye'nin Turizm PolitikalarıTurizmin Türkiye Ekonomisindeki YeriKüresel Ortam: Bölgeler ve ÜlkelerJeopolitik KonumKıtaların ve Okyanusların Önemindeki DeğişimlerÜlkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel EtkileriTürkiye'nin Jeopolitik KonumuTürkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel EtkileriTürk Kültürü HavzasıÜlkeler Arası EtkileşimTeknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik EtkileriGelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan FaktörlerÜlkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan FaktörlerÜlkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak PotansiyeliEnerji Güzergahları ve EtkileriÇatışma BölgeleriÇevre ve ToplumÇevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik YaklaşımlarDoğal Çevrenin SınırlılığıDoğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre SorunlarıÇevre PolitikalarıÜlkelerin Çevre Sorunların YaklaşımlarıÇevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen GörevlerÇevresel ÖrgütlerÇevre Anlaşmaları ve EtkileriOrtak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditlerİki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve DünyaAtatürk Dönemi'nde İç Politikadaki GelişmelerAtatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmelerİki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen GelişmelerII. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve DünyaII. Dünya SavaşıII. Dünya Savaşı'nda TürkiyeII. Dünya Savaşı'nın SonuçlarıII. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya1945-1950 Yılları Arasında TürkiyeII. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası1950'lerde TürkiyeToplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye1960 Sonrasında Dünya Siyaseti1960'lardan itibaren Türk Dış Politikası1960-1990 Yılları Arasında TürkiyeXXI. 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