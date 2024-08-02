Instagram çöktü mü? Instagram neden kapatıldı? Instagram erişim engeli son dakika

Ünlü sosyal medya platformu Instagram'a ulaşım sağlanamadığı belirtiliyor. Instagram kullanıcıları bu sabah platforma erişim sağlayamadı. Konuya ilişkin X (Twitter) adlı sosyal medya platformunda da çok sayıda yorum yapıldı. İşte, Instagram'a erişim sorununda son gelişmeler...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nın site bilgileri sorgulama sayfasında ilgili karar görüldü.

BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.

Yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram tutumuna bağlı olduğunu belirtiyorlar.dığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.

Bu yaptırımın kaldırılması için bir süre belirlenmediği ve Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu belirtiliyor.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir." ifadelerine yer vermişti.