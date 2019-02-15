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Infantino'nun toplantısında tercüman infial yarattı

Başkan Gianni Infantino'nun düzenlediği basın toplantısında FIFA'nın ayarladığı tercümanın çevirisi, konunun farklı yansımasına neden oldu.

Kaynak: Sporx.com
Infantino'nun toplantısında tercüman infial yarattı
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15 Şubat 2019 20:45
ÖZEL: FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun İstanbul'da düzenlenen zirvenin son gününde düzenlediği basın toplantısında "tercüman" sorunu yaşandı.

Toplantıda Infantino'ya "Yıldırım Demirören'in şirketinin iddaa ihalesini başka bir şirketle birlikte kazandı. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" diye sorulurken, verilen cevapta FIFA'nın kendi ayarladığı tercümanın hata yapması anlamda karmaşa yarattı.

Infantino, konuyla ilgili fazla bilgisi olmadığını vurgulayarak; "Bundan haberdar değildim. Türkiye'ye geldikten sonra duydum. Detaylara hakim değilim. Bilmediğim konularda yorum yapmak çok hoşuma gitmiyor" sözlerini kullanırken; tercüman bu sözleri; "Bundan haberdar değildim. Türkiye'ye geldikten sonra duydum. Detaylara hakim değilim ama çok hoşuma gitmiyor" şeklinde yansıttı.

 

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