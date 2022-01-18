İlk yarı yorumları: Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Spor yorumcuları, Fatih Karagümrük ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısını değerlendirdi. İşte yapılan yorumlar...



METİN TEKİN:



Karagümrük ile yüksek tempoda oynamak zor iştir. İlk yarıda da bunu gördük. 1-0'a geldikten sonra ikinci yarı çok farklı bir senaryo olacaktır. Karagümrük'ün ciddi eksikleri var, tempo yükselebilir. Oyun üstünlüğü Beşiktaş'ta. Beşiktaş'tan şu an için bir hamle beklemiyorum kulübeden. İlerleyen dakikalarda olacaktır.



ÖNDER ÖZEN:



Karagümrük, ligin dişli ekiplerinden bir tanesi. Önemli bir eksikleri var Pesic. Karagümrük etkili bir takım. Ne yapabildiğini anlatabildiğimiz bir takım. Beşiktaş için bir deplasmanda maçı. Puan olarak da birbirine yakın iki takım oynuyor. Beşiktaş, bir gol attı, pozisyon buldu, rakibi kaleye yaklaştırmadı. Belli bir oyun üstünlüğünü aldı. Bence başarılı bir 45 dakika olduğunu söyleyebiliriz. İkinci yarı Karagümrük gelecektir, işler değişecektir ama ben Beşiktaş'ın net bir üstünlüğünü gördüm. Kolay kolay bırakmayacaktır orta sahadaki üstünlüğü Beşiktaş. Maç önü Önder Hoca, Alex Teixeira ile ilgili bilgi verdi. İlerleyen dakikalarda süre verecektir Önder Hoca. Beşiktaş, kolay kolay değiştirmez oyununu çünkü işler iyi gidiyor.



FEYYAZ UÇAR:



Karşılıklı pas hataları var. Tempo çok düşük. Volkan Demirel, Pesic'i riske eder mi bilmiyoruz. Beşiktaş'ın iyi yaptığı şey Josef çok öne çıkıyor. Ghezzal ve Larin biraz daha sorumluluk almalı. Larin geçen sezonları çok aratıyor. Oyunda da yok. Larin değişikliği olabilir.



TUGAY KERİMOĞLU:



Pas hatalarının nedeni bir tarafın oynamaya çalışması, Karagümrük'ün oynattırmamaya çalışması.



GÜNTEKİN ONAY:



Biglia olmadığı için Karagümrük pas dengesini kuramıyor. İkinci devre oyunun değişmesi gerekiyor.



TÜMER METİN:



Caner'i uzun seneler sonra ilk defa karara itiraz etmezken yakaladık. Net bir penaltı. Maçın ilk 9. 10. dakikasına girerken Karamoh 5 top kaybıyla oynuyordu. Basit top kayıpları yapıyordu. Bu kadar top kaybının olduğu bir oyunda yüksek tempoyu beklemek hayalcilik olur



İLER YAĞCIOĞLU:



Oynama ihtimali varsa Pesic oynayacaktır diye düşünüyorum.









İLGİLİ VİDEO