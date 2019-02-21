iddaa şampiyonluk oranlarında son durum

iddaa, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Süper Lig'in 23. haftası öncesinde lider Medipol Başakşehir'in oranı 1.35'te kalırken ikinci sırada bulunan Galatasaray'ın oranı 2.90 olarak belirlendi.
Üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın oranı Fenerbahçe derbisi öncesinde 10.00 olarak belirlenirken Fenerbahçe'ye şampiyonluk oranı verilmedi.
İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları...
Medipol Başakşehir - 1.35
Galatasaray - 2.90
Beşiktaş - 10.00
Yeni Malatyaspor - 70.00
Trabzonspor - 250.00
Atiker Konyaspor - 250.000
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Süper Lig'in 23. haftası öncesinde lider Medipol Başakşehir'in oranı 1.35'te kalırken ikinci sırada bulunan Galatasaray'ın oranı 2.90 olarak belirlendi.
Üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın oranı Fenerbahçe derbisi öncesinde 10.00 olarak belirlenirken Fenerbahçe'ye şampiyonluk oranı verilmedi.
İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları...
Medipol Başakşehir - 1.35
Galatasaray - 2.90
Beşiktaş - 10.00
Yeni Malatyaspor - 70.00
Trabzonspor - 250.00
Atiker Konyaspor - 250.000
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