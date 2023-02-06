Icardi, gol atmaya devam ediyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Trabzonspor karşısında da devam ettirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Icardi, gol atmaya devam ediyor
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05 Şubat 2023 23:58
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Trabzonspor karşısında da sürdürdü.

Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın ikinci golünü atan yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 8 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'de 12 maç maçta görev alan Icardi, gol sayısını da 9'a çıkardı.

Mauro Icardi, ayrıca Galatasaray kariyerindeki ilk sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı sahaya çıktığı ilk lig maçında gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

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