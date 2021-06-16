İbrahim Özdemir'in Galatasaray sürprizleri

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak seçim öncesi hareketlilik var. Başkan adaylarından İbrahim Özdemir, yönetim kurulu listesini tanıtırken "Kimsenin adamı değil sadece Galatasaray'ı kucaklayan şaibesiz insanlar olarak geliyoruz" dedi.



Özdemir, Fatih Terim ile anlaşamamaları durumunda Ralf Rangnick ve Marcelo Gallardo ile temas kuracaklarını da ifade ederken, "Hoca kalmak istemezse alternatiflerin daima var olduğunu ve isim olarak planlarımız olduğunu da belirttik. Modern futbol oynatan, genç ve dinamik hocadan yanayız. Şu anda aklımızda Ralf Rangnick ve Marcelo Gallardo var" açıklamasında bulundu.



İbrahim Özdemir futbolcu olarak da Hakan Çalhanoğlu, Willian, Lucas Torreira ve Teixeira isimleri üzerinde durduklarını söyledi.



