İbrahim İdan voleybol ile hayata tutundu

Suriye'deki iç savaşta Esed rejiminin bombalı saldırısında sol bacağını kaybeden 17 yaşındaki İbrahim İdan, geldiği Türkiye'de arkadaşının tavsiyesiyle başladığı oturarak voleybolda milli takıma seçilmenin gururunu yaşıyor.



2015 yılında İdan ailesinin yaşadığı evi Esed rejimindeki uçakların bombalaması sonucu İbrahim İdan'ın sol bacağı koptu ve yakınları olay yerinde can verdi.



Olaydan kısa süre sonra Mümbiç'i terk ederek Gaziantep'e gelen İbrahim İdan, iki yıl süren tedavisinin ardından Gaziantep Gençlik Spor Kulübü'nde voleybol oynamaya başladı.



Babaannesinin Türk olması dolayısıyla Türk vatandaşlığına geçen ve kısa sürede gösterdiği başarıyla Oturarak Voleybol Milli Takımı'na seçilen genç sporcu, Antalya'da düzenlenecek 2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor.



İbrahim İdan, AA muhabirine, ailesiyle Mümbiç'te yaşadığını, evlerini Esed rejimine ait uçakların bombaladığını söyledi.



Bu bombalama sırasında sol bacağını ve aile yakınlarını kaybettiğini anlatan İbrahim İdan, "Biz oradan direkt tedavi için Gaziantep'e geldik. Tedavim 2 yıl sürdü, ardından okula başladım. Bir arkadaşım oturarak voleybolu bana anlattı. Onun tavsiyeleri sayesinde voleybol oynamaya başladım. Dört yıldır voleybol oynuyorum. Voleybol ile yeniden hayata bağlandım." diye konuştu.



İbrahim İdan, seçmelerde gösterdiği başarıyla milli takıma seçildiğini anlatarak, şunları kaydetti:



"Babaannemin Türk olması dolayısıyla Türk vatandaşlığına geçtim. Burada yapılan seçmelerde başarılı olunca beni Oturarak Voleybol Milli Takımı'na seçtiler. Çok mutluyum, çalışıyorum, çabalıyorum. Kampımız çok iyi gidiyor. Kısa süre sonra İtalya'ya gideceğiz, orada maçlarımız var. Günde çift antrenman yaparak maçlara hazırlanıyoruz. Kampımız 10 gün sürecek. Herkes milli takım formasını giymek istiyor. Kalıcı olarak her zaman oynamak istiyorum. Asıl hedefimiz Antalya'da düzenlenecek 2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Bunun için çalışıyoruz."

Milli sporcu, tüm engellilere spor yapmayı tavsiye etti.



