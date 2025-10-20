Haber Tarihi: 20 Ekim 2025 15:38 -
Güncelleme Tarihi:
20 Ekim 2025 15:38
İBB üniversite burs sonuçları 2025-2026: İBB burs ödemeleri ne zaman yatacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği verilecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılında burs tutarı 20.000 TL olarak belirlendi. Bu eğitim yılında 100 bin üniversite öğrencisine burs desteği sağlanacak. Başvuru işlemleri 17 Ekim'de tamamlanırken gözler sonuç ekranına çevrildi. Açıköğretim, yurtdışında eğitim alanlar, ücretli değişim programında bulunanlar burslardan yararlanamayacak. Peki İBB burs sonuçları 2025-2026 açıklandı mı? İşte, İBB burs başvuru sonucu sorgulama ekranı…
İBB burslarından devlet üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra vakıf/özel üniversitelerde tam burslu okuyan öğrencilerde yararlanabilecek. Ara sınıfta eğitim alan öğrenciler için başarı notunun 100 üzerinden 53 veya 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekiyor. İBB burs başvuru sonuçları gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylat alternatif olarak İstanbul Senin Uygulaması üzerinden sonuçlara erişebilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar sonuçlara odaklandı. Burs sonuçlarının ilan edilmesinin ardından ödemeler başlayacak. Peki İBB burs başvuru sonuçları 2025 nasıl sorgulanır? İşte, sonuçlara ilişkin son durum…
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2025-2026 AÇIKLANDI MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere verilecek eğitim desteği başvuruları 23 Eylül-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Burs başvuru sonuçlarının devlet bursu olarak da bilinen KYK burs sonuçları erişime açıldıktan sonra duyurulacak. İBB burs sonuçlarının en geç Kasım ayına kadar paylaşılması bekleniyor.
Burs sonuçları erişime açıldıktan sonra ödeme takvimi belli olacak. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler ikişer taksit halinde hesaplara aktaırlmıştı. Bu yılda benzer şekilde 2 taksit halinde 10 bin TL olarak burs ödemelerinin yapılması öngörülüyor.
T.C. vatandaşı olmayanlar, ailesi veya kendisi İstanbul'da ikamet etmeyenler, üniversite eğitimini uzatanlar, özel (vakıf) üniversitesinde tam bursu olmayanlar, ara sınıf öğrencileri için başarı şartlarını sağlamayan öğrenciler burslardan yararlanamayacak.
Benzer şekilde açık öğretim, uzaktan eğitim, yurt dışında eğitim alanlar, ücretli değişim programında okuyanlar, ön lisans ve lisansta 30 yaşından, yüksek lisans ve doktorada 40 yaşından büyükler burs alamayacak.
