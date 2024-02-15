İBB burs 2. taksit yattı mı, ne zaman yatacak? 2024

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu 2. taksit ödemeleri, burs almaya hak kazanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İlk taksit ödemelerini alan ve 2. taksit için gün saymaya başlayan öğrenciler, İBB bursunun yatırılacağı tarihle ilgili yapılacak olan duyuruyu bekliyor. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak? 2024 İBB bursu ne kadar?



İBB BURSU 2. TAKSİT YATTI MI?



Eğitim hayatlarında maddi destek almak isteyen öğrencilere İBB burs müjdesi geldi. İBB burs ödemeleri 3 parça şeklinde yatırılacak, 2. taksit bugün itibariyle hesaplara yatırılacak.



İBB BURS 2. TAKSİT HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?



İBB burs 2. taksit için açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ödemelerin hesaplara yatırıldığını duyurdu.



İBB BURSU NE KADAR?



İBB bursu 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde olmak üzere 7 bin 500 TL ödenecek.



İBB BURSU İLK İKİ ÖDEME YAPILDI



İBB tarafından yapılan açıklamaya göre burs almaya hak kazanan adaylara ilk ödeme 20 Aralık 2023 Çarşamba günü, ikinci ödeme 14 Şubat 2023 Çarşamba günü yapıldı.

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