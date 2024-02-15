Haber Tarihi: 15 Şubat 2024 12:29 - Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 12:29

İBB burs 2. taksit yattı mı, ne zaman yatacak? 2024

İBB burs 2. taksit ne zaman yatacak, yattı mı? 2. taksit İBB burs tarihi 2024 bekleyişi sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu; 2 bin 500 TL olarak 3 taksit şeklinde ödenmektedir. Hatırlanacağı gibi İBB bursu ilk taksiti 20 Aralık'ta yatmıştı. Peki, "İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? 2024 İBB burs 2. taksit 2500 TL ödemesi ayın kaçında yatacak? İşte detaylar...

İBB burs 2. taksit yattı mı, ne zaman yatacak? 2024
Abone Ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu 2. taksit ödemeleri, burs almaya hak kazanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İlk taksit ödemelerini alan ve 2. taksit için gün saymaya başlayan öğrenciler, İBB bursunun yatırılacağı tarihle ilgili yapılacak olan duyuruyu bekliyor. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak? 2024 İBB bursu ne kadar?

İBB BURSU 2. TAKSİT YATTI MI?

Eğitim hayatlarında maddi destek almak isteyen öğrencilere İBB burs müjdesi geldi. İBB burs ödemeleri 3 parça şeklinde yatırılacak, 2. taksit bugün itibariyle hesaplara yatırılacak.

İBB BURS 2. TAKSİT HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

İBB burs 2. taksit için açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ödemelerin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursu 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde olmak üzere 7 bin 500 TL ödenecek.

İBB BURSU İLK İKİ ÖDEME YAPILDI

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre burs almaya hak kazanan adaylara ilk ödeme 20 Aralık 2023 Çarşamba günü, ikinci ödeme 14 Şubat 2023 Çarşamba günü yapıldı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'ın 100. yıl özel formaları 50 bini geçti Beşiktaş Beşiktaş'ın 100. yıl özel formaları 50 bini geçti
Kylian Mbappe, PSG'den ayrılıyor! P. St Germain Kylian Mbappe, PSG'den ayrılıyor!
Beşiktaş'tan PassoLig kararı! Beşiktaş Beşiktaş'tan PassoLig kararı!
Maguire: 'Hojlund olağanüstü bir yetenek' Manchester United Maguire: "Hojlund olağanüstü bir yetenek"
Galatasaray Sparta Prag izle, Exxen Galatasaray Sparta Prag linki Gündem Galatasaray Sparta Prag izle, Exxen Galatasaray Sparta Prag linki
CANLI Galatasaray Sparta Prag maçı izle, Galatasaray Sparta Prag Canlı LİNK Gündem CANLI Galatasaray Sparta Prag maçı izle, Galatasaray Sparta Prag Canlı LİNK
Galatasaray Sparta Prag maçı, HD izle canlı Galatasaray Sparta Prag Canlı Exxen Gündem Galatasaray Sparta Prag maçı, HD izle canlı Galatasaray Sparta Prag Canlı Exxen
Galatasaray Sparta Prag CANLI İZLE TV 8,5 ŞİFRESİZ Gündem Galatasaray Sparta Prag CANLI İZLE TV 8,5 ŞİFRESİZ
Galatasaray - Sparta Prag: 11'ler Galatasaray Galatasaray - Sparta Prag: 11'ler
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray - Sparta Prag: 11'ler
2
Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu için ayrılık açıklaması!
3
Mert Hakan Yandaş, yeni sözleşme istiyor!
4
İsmail Kartal'dan kadroya neşter!
5
Çekya basınından Galatasaray için övgü dolu başlıklar
6
Bayern Münih, Lazio'ya avantajı verdi
7
Ancelotti: ''Başka bahane bulacağım''

SON HABERLER

yukarı ok