Hüseyin Cimşir: "Demek ki beceremedim"

Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Cimşir, Denizlispor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Hüseyin Cimşir: 'Demek ki beceremedim'
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13 Temmuz 2020 23:33
Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Cimşir, Denizlispor'a 2-1 kaybedilen maçın ardından bordo-mavili yönetime istifasını sundu. ASpor'un haberine göre; Bordo-mavili yönetim ise sezonu Cimşir ile tamamlayarak yeni sezona başka bir teknik adamla devam etme kararı aldı. 

Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Cimşir, Denizlispor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Demek ki beceremedim" diyen Cimşir, Öncelikle kaybettiğimiz için çok üzgünüz, özür diliyoruz. Denizlispor'u tebrik ediyoruz, maçla ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. İki maçımız kaldı, o maçlara bakacağız ve sonrasını göreceğiz. Bir hata varsa o benim hatamdır, demek ki beceremedim. Şansımızı son ana kadar sürdürmek istiyorum" dedi.





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