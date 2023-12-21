Haber Tarihi: 21 Aralık 2023 18:22 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 18:22

Hüseyin Acun kimdir, neden öldü?

Kayseri'de müzik yaparak geçimini sağlayan 42 yaşındaki Hüseyin Acun'un yüzde 80 engelli raporuna rağmen cezaevine gönderildi. Cezaevine gönderildikten bir gün sonra aileye intihar ettiği haberi geldi.

Hüseyin Acun kimdir, neden öldü?
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Düğünlerde müzik yapan, kendisine ait besteleri olan, adına açtığı Youtube kanalında videolarını paylaşan, O Ses Türkiye'ye kayıt videosu gönderen Hüseyin Acun'un şizofreni raporu olmasına rağmen cezaevine gönderildiği iddia edildi.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre, pazartesi günü narkotik polisleri saat 21.30 civarı eve gelerek, Acun'u götürdü. Bunun üzerine savcılıkla görüşen aile şizofreni hastası olduğunu, ilaçlarını alması gerektiğini söyledi.

ÖLÜM HABERİ GELDİ

Ancak, Acun tutuklanarak Kayseri-Bünyan Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Ertesi gün de aileye ölüm haberi geldi. Ailenin avukatı, tutuklanma kararının ardından savcılığa Acun'un sağlık raporunu sunarak infazın ertelenmesi talebini içeren dilekçeyi sundu.
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Hüseyin Acun
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