Hüseyin Acun kimdir, neden öldü?

Düğünlerde müzik yapan, kendisine ait besteleri olan, adına açtığı Youtube kanalında videolarını paylaşan, O Ses Türkiye'ye kayıt videosu gönderen Hüseyin Acun'un şizofreni raporu olmasına rağmen cezaevine gönderildiği iddia edildi.



Gazete Pencere'de yer alan habere göre, pazartesi günü narkotik polisleri saat 21.30 civarı eve gelerek, Acun'u götürdü. Bunun üzerine savcılıkla görüşen aile şizofreni hastası olduğunu, ilaçlarını alması gerektiğini söyledi.



ÖLÜM HABERİ GELDİ



Ancak, Acun tutuklanarak Kayseri-Bünyan Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Ertesi gün de aileye ölüm haberi geldi. Ailenin avukatı, tutuklanma kararının ardından savcılığa Acun'un sağlık raporunu sunarak infazın ertelenmesi talebini içeren dilekçeyi sundu.

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