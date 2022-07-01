Hull City, Ozan Tufan'ı açıkladı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan transferini açıkladı.İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Mili futbolcunun sözleşmesinde ayrıca bir yıl da opsiyon olduğu aktarıldı.Fenerbahçe de Ozan Tufan için, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." açıklamasını yaptı.