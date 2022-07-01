Hull City, Ozan Tufan'ı açıkladı

Hull City, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hull City, Ozan Tufan'ı açıkladı
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01 Temmuz 2022 16:03
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan transferini açıkladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Mili futbolcunun sözleşmesinde ayrıca bir yıl da opsiyon olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe de Ozan Tufan için, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." açıklamasını yaptı.



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