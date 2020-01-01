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Howard: "Bana yalan söylenmesinden bıktım!"

Los Angeles Lakers'ın pivotu Dwight Howard, bir oyuncu olarak kendisi hakkında, kötü bir takım arkadaşı olması gibi olumsuz şeyler söyleyen insanlar hakkında nasıl hissettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın pivotu Dwight Howard, bir oyuncu olarak kendisi hakkında, kötü bir takım arkadaşı olması gibi olumsuz şeyler söyleyen insanlar hakkında nasıl hissettiğini açıkladı.

34 yaşındaki veteran oyuncu, bu tür konuşmalardan "bıktığı" birçok anlardan geçtiğini, ancak planına sadık kalmasının, her şeyi atlatmasına yardımcı olduğunu belirtti.

The Athletic'den Shams Charania'ya göre:

"Daha kaç yıl oynayabileceğini düşünüyorsun?

Howard: "Fiziksel olarak 40 yaşıma kadar oynayabilirim. İstersem 40'ı da geçerim. Sadece birinin bana bu fırsatı vermesine bağlı. Vücuduma nasıl bakacağımı biliyorum. Neye ihtiyacım olduğunu ve olmadığını biliyorum. Oyunu anlıyorum çünkü farklı dönemlerde oynadım ve başkalarına öğretebiliyorum da. Yapabileceğim hala çok şey var. Takım arkadaşlarımdan asla vazgeçmem, kendimi veya bir organizasyonu asla bırakmam. 'S**erler, bıktım artık. Bana yalan söylenmesinden, insanların benim hakkımda ileri geri konuşmalarından bıktım usandım.' dediğim pek çok an olmuştu. Çok çalışmadığımı, kötü bir takım arkadaşı olduğumu veya olmadığım ne varsa her şeyi söylüyorlardı. Bunlar, planıma sadık kalarak atlattığım şeylerdi."

Howard, Orlando Magic günlerinden bu yana ilk kez NBA Finallerine dönerken, artık Los Angeles'ta yeniden oyundan zevk alabileceği bir yer bulmuş gibi görünüyor.


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