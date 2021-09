Herro: "Geçen yıl işe gelmekten keyif almıyordum, artık bir sebebim var!"

Miami Heat'in genç guardı Tyler Herro, geride kalan sezonda hayal kırıklığı niteliğinde performans göstermiş olmasının sebebini açıkladı.



Heat'in NBA Finalleri'nde oynadığı sezonun ardından kendisine yönelik beklentileri tam olarak karşılayamamış olan Herro, tüm eleştirilere yanıt vererek, önümüzdeki sezon daha iyi olacağının garantisini verdi:



"Geçen yıl olup bitenlerin hepsi psikolojikti. Her gün işe gelmekten pek keyif almıyordum.



İnsanlar sürekli parti yaptığımı, spor salonuna gitmediğimi ve çalışmayı sevmediğimi söylüyorlardı. Beni tanıyan herkes, takımdaki en çalışkan kişi olmaya uğraştığımı biliyor. Bu yıl bunu göreceklerini düşünüyorum.



Artık daha iyi hissediyorum. Bir sebebim varmış gibi hissediyorum. Daha önce yoktu demiyorum, ama artık her gün arenaya girdiğimde motive olmak için başka bir nedenim var. Her gün elimden gelenin en iyisini vermem gerekiyor, çünkü artık bir kız çocuğum var. Ve kafa olarak çok iyi bir noktadayım."



Geçtiğimiz sezon Herro, %36 üçlük isabetiyle maç başına yalnızca 15 sayı kaydetmişti. Sezonun kendisi için bireysel olarak en başarısız bölümü ise, Miami'nin süpürülmüş olduğu playoff ilk turunda gerçekleşmişti.