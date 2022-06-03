Henry Onyekuru, Galatasaray için seçimi bekliyor!

Galatasaray'da seçim rüzgarı esmeye devam ederken, bir yanda da transfer çalışmaları sürüyor. Atina ve Olympiakos'a bir türlü adapte olamayan Cim-Bom'un eski yıldızı Henry Onyekuru, yeniden G.Saray'a dönmek istiyor.



Yunanistan'dan ayrılma kararı alan Nijeryalı, kariyerine şekil vermek için Sarı-Kırmızılılar'ın 11 Haziran'daki başkanlık seçimini bekleme kararı aldı. Onyekuru, seçim sonrası G.Saray'dan bir teklif gelmezse diğer seçenekleri masaya yatıracak. Genç oyuncuyu kadroda düşünmeyen Olympiakos, kiralık formülüne sıcak bakıyor.



Bu sezon 27 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu takımına sadece 1 gol, 1 asistlik skor katkısında bulundu. 1.75 boyundaki ismin güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro. Nijeryalı'nın Olympiakos ile sözleşmesi 2025'te bitiyor.



Ülkesi adına da forma giyen Onyekuru, Nijerya'da 16 maça çıktı. Başarılı oyuncu, 2018 ve 2020 yıllarında Galatasaray'da oynamıştı. Onyekuru kariyerinde, Everton, Monaco, Anderlecht ve Eupen formaları da giydi.



