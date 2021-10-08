Helmut Marko: 'Mercedes bizden daha iyiydi!'

Red Bull Racing Formula 1 takımının danışmanı Dr. Helmut Marko, şampiyonluk yarışında İstanbul'un kendileri adına kritik bir dönüm noktası olacağına inanıyor.



Lewis Hamilton'ın FIA'nın izin verdiği sınırı geçerek 4. kez içten yanmalı motorunu değiştirmesini ve 10 sıra ceza almasını değerlendiren Marko, "Hamilton, cumartesi günü pole pozisyonu alsa bile yarışa 11. sırada başlayacak. İstanbul Park'ta geçiş yapmak hiç kolay değil. Bu yüzden İstanbul'da kazanan kesinlikle biz olmalıyız. Damalı bayrağı ilk gören bir Red Bull aracı olmalı." dedi.



Helmut Marko, İstanbul'daki yol tutuşun arttığı fikrine katılırken, "Bir anda yol tutuşun bu denli yüksek derecede artmış olması şaşırtıcı. Biz ise doğru ayarı bulma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Mercedes'in 2-3 virajda bizden çok üstün olduğu görülüyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



