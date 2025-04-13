Haber Tarihi: 13 Nisan 2025 14:52 - Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 14:52

Havalar ne zaman ısınacak? 2025 Meteoroloji gün verdi

Yurdun büyük kesiminde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava yerini bahar havasına bırakıyor. Soğuk hava dalgasının etkisini kaybetmeye başlamasıyla yurtta bahar havası yeniden hissedilmeye başlayacak. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre özellikle batı bölgelerde sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi öngörülüyor.

Havalar ne zaman ısınacak? 2025 Meteoroloji gün verdi
Abone Ol
İstanbul yeni haftaya parçalı bulutlu bir havayla başlayacak. Hava sıcaklıklarının hafta ortasında 20 dereceye yaklaşması öngörülüyor. Yurdun doğusunda ise soğuk ve yağışlı hava etkisini bir süre daha sürdürecek.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji tarafından yayınlanan son hava durumu tahminlerine göre, geçen haftalarda etkili olan soğuk hava dalgası etkisini kaybetmeye başlıyor. Yeni haftada sıcaklık değerlerinin yavaş yavaş yükselmesi ve bahar havasının batı bölgelerde daha fazla hissedilmesi bekleniyor. Pazartesi itibarıyla İstanbul, Bursa ve İzmir'de güneş yüzünü gösterecek.

İstanbul'da yeni haftada sıcaklık 15 dereceye çıkarken, Bursa'da 16 ve İzmir'de 19 derece seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Ankara'da ise haftaya hafif yağışla başlanması, sıcaklıkların 8 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 13 NİSAN?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahmin raporuna göre, 13 Nisan Cumartesi günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

İç Anadolu Bölgesi'nin büyük kısmı (Konya ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Sakarya, Giresun, Trabzon, Antalya'nın doğu ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bildirildi. Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'un yüksek kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Eyüpspor'da Demirspor maçı öncesi 5 eksik! Eyüpspor Eyüpspor'da Demirspor maçı öncesi 5 eksik!
Bucaspor 1928, Play-Off şansını kaçırdı! TFF 2. Lig Bucaspor 1928, Play-Off şansını kaçırdı!
Play-Off hattındaki Altınordu'da büyük düşüş TFF 2. Lig Play-Off hattındaki Altınordu'da büyük düşüş
Havalar ne zaman ısınacak? 2025 Meteoroloji gün verdi Gündem Havalar ne zaman ısınacak? 2025 Meteoroloji gün verdi
Galatasaray'da Eren Elmalı'ya tam not! Galatasaray Galatasaray'da Eren Elmalı'ya tam not!
Nazillispor'dan 4 yıl sonra veda TFF 2. Lig Nazillispor'dan 4 yıl sonra veda
Galatasaray'da alkışlar Lemina'ya Galatasaray Galatasaray'da alkışlar Lemina'ya
Mahsun J 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? 2025 Gündem Mahsun J 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? 2025
ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM Gündem ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Osimhen'in olay yaratan açıklamasına Galatasaray'dan ilk tepki!
2
Galatasaray'dan Sacha Boey sürprizi!
3
Sivasspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
4
Napoli, Barış Alper'i izliyor!
5
Tadic, transferde ters köşeye yatırdı!
6
Tevfik Yamantürk: "Ben ne yaptım?"
7
Galatasaray'da Davinson Sanchez'den büyük fedakarlık

SON HABERLER