Haber Tarihi: 26 Mayıs 2025 19:15 - Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 19:15

Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı izle kesintisiz donmadan

Hatayspor - Fenerbahçe maçı şifresiz izle | Hatayspor - Fenerbahçe maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Hatayspor - Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hatayspor - Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları

Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı izle kesintisiz donmadan
Abone Ol
Hatayspor Fenerbahçe maçı bein Sports linki! Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA




HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Hatayspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE

HATAYSPOR FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE



MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor:  Emir, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Abdulkadir, Boutobba, Görkem, Joelson, Okoronkwo.


Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, İsmail, Amrabat, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri



İKİ TAKIMIN DA HEDEFİ KALMADI

Her iki takımın da bir hedefi kalmadı. Sarı Lacivertliler'in ikinci bitirmesi, Hatay'ın ise ligden düşmesi kesin. Ev sahibi ekip, Süper Lig'e Fenerbahçe gibi bir devi mağlup ederek veda etmenin hesaplarını yapıyor.

F.BAHÇE SON DEPLASMANINDA

Fenerbahçe, Süper Lig'de 17 Ağustos'ta İzmir'de Göztepe karşısında ilk deplasmanına çıkmıştı. Kanarya, sezonun son dış saha maçında bu akşam Mersin'de Hatayspor'un konuğu olacak. Küme düşmesinin kesinleştiği ligde 23 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 81 puanla 2. basamakta yer alan Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak. Fenerbahçe, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 yenmişti.

EKSİKLER

Fenerbahçe'nin kamp kamp kadrosunda Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Diego Carlos, Allan Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş ve sarı kart cezalısı Fred Rodrigues yer almadı. Hatayspor'da ise Rui Pedro sakat, Carlos Strandberg ise cezalı.

HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Mersin'de Hatayspor ile karşılaşacak. Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

750 TL'YE VARAN BONUSLA TUTTUR'DA OYNAMAK İÇİN TIKLA



 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Jose Mourinho: 'Umarım yeni hikaye üretilmez!' Fenerbahçe Jose Mourinho: "Umarım yeni hikaye üretilmez!"
Hatayspor - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz | Hatayspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gündem Hatayspor - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz | Hatayspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Victor Osimhen'den şarkılı paylaşım; 'Ben gitmeden önce' Galatasaray Victor Osimhen'den şarkılı paylaşım; "Ben gitmeden önce"
27 Mayıs: Yarın İstanbul'da metrolar kapalı mı, grevde mi? Gündem 27 Mayıs: Yarın İstanbul'da metrolar kapalı mı, grevde mi?
Napoli'den De Bruyne açıklaması: 'Buradan evini bile aldı' Manchester City Napoli'den De Bruyne açıklaması: "Buradan evini bile aldı"
Gassal 3. Sezon Ne Zaman, Çıkacak mı, Olacak mı? Gündem Gassal 3. Sezon Ne Zaman, Çıkacak mı, Olacak mı?
Liverpool'da Wirtz için geri sayım! Liverpool Liverpool'da Wirtz için geri sayım!
Erikte Şeker Var mı? Şeker Oranı, Faydaları ve Besin Değeri Gündem Erikte Şeker Var mı? Şeker Oranı, Faydaları ve Besin Değeri
Kenan Yıldız, Juventus'ta kalıyor! Juventus Kenan Yıldız, Juventus'ta kalıyor!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da ayrılıklar netleşiyor
2
Kevin De Bruyne mavilere imzayı atıyor
3
Okan Buruk'tan Sane ve Silva için ilk açıklama
4
Kostic, Juventus'a geri dönüyor!
5
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kupayı vermeye gitmedi!
6
Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk geliri belli oldu!
7
Fenerbahçe'de Volkan Demirel teknik ekibe!

SON HABERLER