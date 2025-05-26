Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı izle kesintisiz donmadan
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2025 19:15 -
Güncelleme Tarihi:
26 Mayıs 2025 19:15
Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı izle kesintisiz donmadan
Hatayspor - Fenerbahçe maçı şifresiz izle | Hatayspor - Fenerbahçe maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Hatayspor - Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hatayspor - Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları
Her iki takımın da bir hedefi kalmadı. Sarı Lacivertliler'in ikinci bitirmesi, Hatay'ın ise ligden düşmesi kesin. Ev sahibi ekip, Süper Lig'e Fenerbahçe gibi bir devi mağlup ederek veda etmenin hesaplarını yapıyor.
F.BAHÇE SON DEPLASMANINDA
Fenerbahçe, Süper Lig'de 17 Ağustos'ta İzmir'de Göztepe karşısında ilk deplasmanına çıkmıştı. Kanarya, sezonun son dış saha maçında bu akşam Mersin'de Hatayspor'un konuğu olacak. Küme düşmesinin kesinleştiği ligde 23 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 81 puanla 2. basamakta yer alan Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak. Fenerbahçe, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 yenmişti.
EKSİKLER
Fenerbahçe'nin kamp kamp kadrosunda Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Diego Carlos, Allan Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş ve sarı kart cezalısı Fred Rodrigues yer almadı. Hatayspor'da ise Rui Pedro sakat, Carlos Strandberg ise cezalı.
HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Mersin'de Hatayspor ile karşılaşacak. Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.