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Hassan Whiteside, Sacramento Kings yolcusu!

Sacramento Kings'in, Hassan Whiteside ile tek yıllık bir anlaşmaya vardığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings'in, Hassan Whiteside ile tek yıllık bir anlaşmaya vardığı bildirildi.

NBC Sports California'dan James Ham'a göre, Monte McNair'in Kings'in genel menajeri olarak ilk serbest oyuncu imzası olan anlaşma, minimum kontrat düzeyinde.

Sacramento, Whiteside'ı 2010'da ikinci turda Draft etmişti (33'üncü sıra). Organizasyon kendisini serbest bırakmadan önceki ilk iki NBA sezonunda ara sıra oynayan Whiteside, kısa bir süre sonra yurtdışında oynamak için ligden ayrılmıştı.

2014-15 sezonu için NBA'e döndükten sonra, Kuzey Carolina'lı oyuncu Miami Heat ile de aynı şekilde istikrarlı bir double-double tehdit olarak ortaya çıkmıştı. 2019-20 sezonu öncesinde Portland Trail Blazers'a takas edilmeden önce South Beach'te beş sezon oynamaya devam etmişti.

31 yaşındaki pivot, önceki sezon Portland ile oynadığı 67 maçta 15.5 sayı, 13.5 ribaund ve ligin en iyisi olan 2.9 blok ortalamaları kaydetmişti.

Whiteside, Kings'in Marvin Bagley, Nemanja Bjelica ve Richaun Holmes'dan oluşan frontcourt rotasyonuna katılmaya hazırlanıyor.


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