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Harun Tekin, kurtarışta zirvenin sahibi!

Fenerbahçe'de 5 maçta kalesinde 7 gol gören Harun Tekin, 23 kurtarışa imza attı. Maç başına 4,6 kurtarışla ligin zirvesinde yer almayı başardı.

Kaynak: Takvim
Harun Tekin, kurtarışta zirvenin sahibi!
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13 Ekim 2018 05:06
Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Harun Tekin, Sarı-Lacivertli takımın kalesinde oynadığı 5 maçta ligin maç başına en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

Harun, Fenerbahçe'de oynadığı 5 lig maçında kalesinde 7 gol görürken, 23 de kurtarış yaptı. Yani bu durumda Fenerbahçe'nin kalesine 5 maçta 33 isabetli şut çekilmiş oldu.

Maç başına 4,6 gibi yüksek bir kurtarış oranı yakalayan Harun Tekin bu kategoride Süper Lig'in 1 numarası oldu.

2. sırada Ankaragücü'nün kalecisi Hopf yer alırken, Çaykur Rize kalecisi Gökhan Akkan 3. sırada yer aldı. Beşiktaşlı Karius ise maç başına 3,4 kurtarışla ile listede yer aldı.

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