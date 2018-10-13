Harun Tekin, kurtarışta zirvenin sahibi!

Bursaspor'dantransfer olan, Sarı-Lacivertli takımın kalesinde oynadığı 5 maçta ligin maç başına en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.Harun, Fenerbahçe'de oynadığı 5 lig maçında kalesinde 7 gol görürken, 23 de kurtarış yaptı. Yani bu durumda Fenerbahçe'nin kalesine 5 maçta 33 isabetli şut çekilmiş oldu.Maç başına 4,6 gibi yüksek bir kurtarış oranı yakalayan Harun Tekin bu kategoride Süper Lig'in 1 numarası oldu.2. sırada Ankaragücü'nün kalecisi Hopf yer alırken, Çaykur Rize kalecisi Gökhan Akkan 3. sırada yer aldı. Beşiktaşlı Karius ise maç başına 3,4 kurtarışla ile listede yer aldı.