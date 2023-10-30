Harden, Salı günü 76ers ile antrenmana çıkacak

Philadelphia 76ers'ın James Harden'ı önümüzdeki Salı günü antrenmana çıkarmayı beklediği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Harden, Salı günü 76ers ile antrenmana çıkacak
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30 Ekim 2023 12:30
Philadelphia 76ers'ın James Harden'ı önümüzdeki Salı günü antrenmana çıkarmayı beklediği bildirildi.

Sezon açılışında 76ers'ın iki maçlık deplasman yolculuğuna katılamayan Harden'ın, bu haftadan itibaren tam antrenmanlar için takıma yeniden katılmasının beklendiği kaydedildi.

76ers koçu Nick Nurse, Harden'ın Pazar günü Portland Trail Blazers'a karşı oynayacağı maç öncesinde takımın genel değerlendirmesini yaptığını ve maç videosu çalışmalarına da katıldığını söyledi.

Bir sonraki adımın Harden'ın Salı günü antrenmanda canlı çalışma yapması olacağı, Perşembe günkü karşılaşmada oynama durumuyla ilgili kararın ise muhtemelen Salı günkü antrenmanın ardından verileceği belirtildi.

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