Philadelphia 76ers guardı James Harden, Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın bu yaz gündeme oturan takas talebi hakkında konuştu.



Kendisi de geçmişte birçok kez bulunduğu takımdan takas talep etmiş olan Harden, oyuncuların kişisel ve ailevi nedenlerle belli yerlere gitme eğiliminde olduklarını şu şekilde açıkladı:



"Her iki tarafı da anlıyorum, çünkü organizasyonun da kendisi için en iyi olanı yapmak istediği senaryolarda bizzat yer almıştım. Temelde, takım tarihinde sahip oldukları en iyi oyunculardan birini bir hiç karşılığında vermek istemiyorlar. Bununla birlikte oyuncunun kendisi ve ailesi için en iyi olacağını düşündüğü yerde oynamak istemesini de anlıyorum."



Harden daha sonra takımların ve oyuncuların beklentileri dengeleyerek, mutlu olacakları bir orta yol bulmaları gerektiğinden bahsetti:



"Bir şekilde orta yolu bulup anlaşabilirlerse, en iyi senaryo bu olur. Bir organizasyonun oyuncusunu istemeyeceği bir yere göndermesini istemem. Öte yandan, bir oyuncuyu düşük fiyata vermek de istemezsiniz. Yani iki tarafı da anlıyorum."



Takas piyasasının müdavimlerinden biri olan Harden, en son bulunduğu takım Sixers'tan yakın zamanda ayrılmak istediğini ekibe bildirmişti.



