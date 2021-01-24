Hamza Hamzaoğlu: "Kupada attığımız golün aynısını Galatasaray attı"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hamza Hamzaoğlu: 'Kupada attığımız golün aynısını Galatasaray attı'
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24 Ocak 2021 18:28
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Hamza Hamzaoğlu "Maça istediğimiz gibi başladık. İlk yarıda da düşündüğümüz şeyleri gerçekleştirdik. Karşılıklı birkaç pozisyon vardı. Galatasaray da gol bulabilirdi. Ceza sahası içinde topla buluştular. İyi kapattık. Biz de birkaç pozisyon bulduk ama atamadık." dedi.

Sonuçla ilgili konuşan Hamza Hamzaoğlu "İkinci yarıda yorgunluk, ağır mücadele nedeniyle pozisyon bulamadık. Maçı en kötü berabere bitirme şansımız vardı. Sonlarda kontratakla gol de bulabilirdik. Bizim kupada attığımız golün aynısını Galatasaray bize attı. Kaybettik. Şimdi önümüzdeki hafta oynayacağımız 2. yarının ilk maçına bakacağız." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların hafta içi para alamadığı gerekçesiyle idmana çıkmamasının sorulması üzerine Hamza Hamzaoğlu "Sorunlar var. Umarım en kısa sürede halledilir. Halledilmezse dile getirmeye mecburuz." açıklaması yaptı.



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