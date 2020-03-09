Hamza Hamzaoğlu: "Beşiktaş'a penaltı verdiler, bize vermediler"

Gençlerbirliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu

Haber; Sporx.com
Hamza Hamzaoğlu: 'Beşiktaş'a penaltı verdiler, bize vermediler'
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09 Mart 2020 22:35
Gençlerbirliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından kendilerinin penaltısının verilmediğini savundu.

Hamza Hamzaoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Penaltı pozisyonu var. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Geçen hafta Alanyaspor - Beşiktaş maçında Caulker'ın eline çarpıyor top ve penaltı veriliyor. Bugün verilmiyor. Hakemler çıkıp söylesin hangisi penaltı hangisi değil, standardı olsun. O zaman kurallar değil hakemlerin o zamanki inisiyatifine kalıyor. Anlamış değilim, 1-0 geride olsak üzülüp verirler miydi acaba bize? Takım ve skor gözetmeksizin verilmesi lazım. Burada bir sıkıntı var. Bizim top da kaleye doğru yerden gitti. Chico'nun pozisyonunda verilmedi. Alanyaspor - Beşiktaş maçında yaşanan penaltı pozisyonun gibi ama bize penaltı çalınmadı. Geçen haftaki maç aklınıza gelmedi mi? Neye itiraz edelim, neye etmeyelim?"

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