Hamza Hamzaoğlu: 'Beşiktaş'a penaltı verdiler, bize vermediler'

Gençlerbirliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından kendilerinin penaltısının verilmediğini savundu.Hamza Hamzaoğlu şu ifadeleri kullandı;"Penaltı pozisyonu var. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Geçen hafta Alanyaspor - Beşiktaş maçında Caulker'ın eline çarpıyor top ve penaltı veriliyor. Bugün verilmiyor. Hakemler çıkıp söylesin hangisi penaltı hangisi değil, standardı olsun. O zaman kurallar değil hakemlerin o zamanki inisiyatifine kalıyor. Anlamış değilim, 1-0 geride olsak üzülüp verirler miydi acaba bize? Takım ve skor gözetmeksizin verilmesi lazım. Burada bir sıkıntı var. Bizim top da kaleye doğru yerden gitti. Chico'nun pozisyonunda verilmedi. Alanyaspor - Beşiktaş maçında yaşanan penaltı pozisyonun gibi ama bize penaltı çalınmadı. Geçen haftaki maç aklınıza gelmedi mi? Neye itiraz edelim, neye etmeyelim?"