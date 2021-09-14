Halil İbrahim Önal: "Kontrol tamamen Giresunspor'daydı"

Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halil İbrahim Önal: 'Kontrol tamamen Giresunspor'daydı'
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14 Eylül 2021 15:08
Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyet için ellerinden geleni yaptıklarını, ancak şanssızlık nedeniyle sahadan istedikleri sonuçla ayrılamadıklarını bildirdi.

Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1-0 kaybettikleri rakipleri önünde ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Maçın ikinci devresinde daha fazla kendilerinin etkili olduğuna vurgu yapan Önal, şöyle konuştu:

"Karşılaşmanın ilk dakikalarında talihsiz bir gol yedik. Bu gol oyuncularımızın psikolojisini etkiledi. İlk yarıya göre ikinci devrede daha hareketliydik. Oyunun kontrolü tamamen bizim elimizdeydi. Kazanma adına oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi yaptı. Ancak istediğimiz, arzu ettiğimiz gol ve golleri bulamadık."

Aytemiz Alanyaspor karşısında kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarına işaret eden Önal, rakipleri önünde ortaya konan futbol ve mücadelenin kendilerini gelecek haftalar için umutlandırdığını dile getirdi.

Önal, 19 Eylül Pazar günü sezonun beşinci haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacaklarını belirterek, hedeflerinin Konya temsilcisini mağlup ederek ligde ilk 3 puanlarını almak ve çıkışa geçmek olduğunu sözlerine ekledi.


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