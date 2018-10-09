Hakem Ümit Öztürk Sporx'e konuştu: 'Külliyen yalan'

Haftanın en kritik ve heyecanlı 90 dakikasına sahne olan Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında düdük çalan hakem Ümit Öztürk, bugün bazı medya organlarında yer alan ve kendine ait olduğu iddia edilen açıklamaları yalanladı.Konya'daki karşılaşmayla ilgili "Vicdanım rahat" açıklaması yaptığı iddia edilen Ümit Öztürk, "Kamuoyunun bunu böyle bilmesini istiyorum" dedi.Konuyla ilgili Sporx.com'a açıklamalarda bulunan Öztürk, karşılaşma sonrası İstanbul uçağında üç gazeteci arkadaşla sohbet ettiğini ancak yönettiği maça dair iddia edildiği gibi verdiği kararlara yönelik tek bir yorumu veya açıklaması olmadığını söyledi.Öztürk, "Bu sabah yazılanlara bakınca pes dedim. Biz orada genel bir sohbet ettik. Meslek hayatından özel hayattan bahsettik. Biraz VAR hakkında konuştuk.Oyuncuların genel tavırlarından bahsederken Pepe'nin maçtan sonra gelip teşekkür ettiğini söyledim. Onca yazıdaki tek doğru Pepe'nin teşekkürüydü" açıklamasını yaptı.2-2 biten Konya-Beşiktaş maçıyla ilgili verdiği kararların arkasında olduğu ve bu maça yönelik "Vicdanım rahat" açıklaması yaptığı iddia edilen Ümit Öztürk, "Böyle bir şey demedim, dememde. Sadece genel sohbet sırasında hakem sahada gördüğünü çalar kararın öyle olduğuna inanın onun için vicdanı rahattırKaldıki sohbet bittiğinde arkadaşlar hocam merak etme birşey yazmayız dediler. Bende içimdem "yazılacak ne dedim ki yazmayız' diyorlar dedim. O şekilde ayrıldık. Dünden beri şok içindeyim" dedi.