Hakan Çalhanoğlu: 'Anlaştım, imza atacağım'

İtalya takımı Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin kendi ülkesinde oynanacağı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.



Futbolda Avrupa'nın en önemli kupası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde 10 Haziran'da İstanbul'da İngiltere'nin Manchester City takımıyla karşılaşacak olan Inter, önemli müsabakanın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı çalışmayla sürdürüyor.



Dev final öncesi UEFA'nın medya günü etkinliği çerçevesinde mavi-siyahlı İtalyan takımı, Milano yakınlarındaki Appiano Gentile'deki tesislerini basın mensuplarına açtı.



Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, medya günü etkinliği çerçevesinde aralarında AA muhabirinin de bulunduğu İtalya'da mukim Türk gazetecilerle bir araya gelerek, soruları cevaplandırdı.



"Devler Ligi"nde finale yükselmiş olmaları ve bu finali İstanbul'da oynayacaklarıyla ilgili düşünceleri sorulan Çalhanoğlu, finali heyecanla beklediğini belirterek, "Çok mutluyum açıkçası. Özellikle kendi ülkemizde oynayacağımız için çok mutluyum. Aynı zamanda gurur duyuyorum." dedi.



Inter'in 2010 yılından sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez final oynayacağını hatırlatan Çalhanoğlu, "Bizim için güzel bir maç olacak. Yıllar sonra finalde olmak bizim için ayrı bir gurur. Tabii ki zor olacak bizim için biliyoruz. Karşımızdaki takıma saygı duyuyoruz ama korkmuyoruz. Biz Şampiyonlar Ligi'nde özellikle iyi takımlara karşı her zaman çok iyi oynadık. İyi domine ettik. İyi de bir takımız." diye konuştu.



Hakan Çalhanoğlu, bu finalde oynayacak tek Türk oyuncu olmadığına dikkati çekerek, "Bir Türk oyuncusu olarak finalde olmak ayrı bir gurur. Ama diğer tarafta da İlkay (Gündoğan) ağabeyimiz var biliyorum. İlkay ağabeyle daha görüşmedim ama o da Türk. Tabii ki Alman Milli Takımı için oynuyor ama yine o da kalbinde Türk. Yani iki Türk bu finali oynayacak, inşallah güzel bir final olur. İyi olan kazansın diyorum." ifadelerini kullandı.



"Hayallerimin peşinden koşuyorum"



Şampiyonlar Ligi'nde finali hayal edip etmediği sorusuna Çalhanoğlu, şu yanıtı verdi:



"Ben bundan 2 ay önce bir röportajda da söylemiştim: 'Benim hayalim finalde olmak' diye. Bunu şu an başardık. Hayallerimin peşinden de koşuyorum. Tabii ki bazen hayal ediyorum bazı şeyleri. İnşallah kupayı kaldırmak nasip olur. Bu benim ilk hedefim. Hem milli takım oyuncusu olarak hem kaptan olarak bu kupayı kaldırmayı tabii ki istiyorum. Çünkü sonuçta bu benim kariyerim boyunca kalıcı olacak bir şey. İnşallah bunu başarırım. Ama başaramazsam da hiç üzülmem çünkü zaten finalde olduğum için çok mutluyum. Bu benim için zaten ayrı bir gurur."



Kazanırsa zeybek dansı oynayacak mı?



Interli taraftarların sosyal medyada kendisinin zeybek dansını çok beğendiği hatırlatılarak, "Kupayı kaldırırsan statta zeybek oynar mısın?" sorusuna milli futbolcu, "Finali oynayalım da ondan sonra ne olur bilemiyorum. Dediğiniz gibi herkes bana buraya geldiğim ilk günden beri çok sahip çıkıyor. Beni çok seviyorlar." cevabını verdi.



2021 yılında Milan'dan Inter'e transfer olduğunu anımsatan Hakan Çalhanoğlu, "Diğer taraftan buraya gelmek hiç kolay olmadı. Ben ama bunu iyi başardım. Herkes bana kollarını açtı ve bu beni daha da güçlendirdi bu iki yılımda. İnanılmaz derecede sıcakkanlı bir ailemiz var, aile ortamımız var burada. İnşallah, bunun hepsini böyle süslendiririz cumartesi akşamında. Dediğim gibi nasip olursa olur, olmazsa da hiç üzülmem. Finalden bile çok mutluyum." yorumunu yaptı.



"Inter ile kontratımı uzatacağım"



Çalhanoğlu, Inter ile sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı yönündeki soruya, "Evet, ben kontratımı uzatacağım, anlaştık bile. Burada mutluyum. Buradan da ayrılmayı düşünmüyorum. Gelecek günlerde imza atacağım. Ondan sonrasında da bakalım. Zaten bir anlaşmaya vardık. Dediğim gibi burada mutluyum. Kariyerim boyunca en yüksek seviyede oynamaya çalışacağım. Bu benim ilk hedefim. Tabii ki sakatlık olmazsa inşallah. Dediğim gibi kontratım belli oldu. İlerleyen günlerde imzamı atacağım." yanıtını verdi.



Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin kendisini saha içinde değerlendirdiği pozisyondan memnun olup olmadığı sorusuna Hakan Çalhanoğlu, şu cevabı verdi:



"Hemen 8 ve 6 numarada oynamaya başladım. İlk senemde 8 numarada başladım, 6 numarada Brozovic olmayınca o pozisyona alındım. Hocalarıma ve ekibe çok teşekkür ediyorum. Beni o pozisyonda çok geliştirdiler. Oyun şeklim de bayağı değişti. Daha agresif, daha çok koşan, daha çok mücadele eden bir Hakan görüyorsunuz. Dediğim gibi mutluyum."



Medya günü etkinliğinin son bölümünde Hakan Çalhanoğlu ve takım arkadaşları, teknik direktör Inzaghi yönetiminde gerçekleştirdikleri akşam idmanıyla bugünkü çalışmasını tamamladı.



Mavi-siyahlı takımın, 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali için 8 Haziran günü Milano'dan İstanbul'a gitmesi bekleniyor.