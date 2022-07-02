Güven Yalçın, Trabzonspor'a yakın

Hücum hattına çok yönlü bir isim arayan Trabzonspor, ilk olarak mayıs ayında, yani sezon biter bitmez, Güven Yalçın için nabız yoklaması yapmıştı.Beşiktaş'la uzun süren yeni kontrat görüşmelerinden sonuç alamayan 23 yaşındaki gurbetçi oyuncu, Trabzonspor'la ciddi şekilde temasta. Yıldız ismin menajeriyle daha önce de görüşen Bordo-Mavililer, bu kez işi bitirmek istiyor.Bonservis maliyeti bulunmadığı için hem yönetimin hem de teknik heyetin Güven Yalçın'da karar kıldıkları öğrenilirken, Milli futbolcunun temsilcisiyle pazarlıklar sürüyor. Kanatlarda ve ileri uçta görev yapan Güven, geçen sezon Beşiktaş'ta az şans bulmasına rağmen skor katkısıyla dikkat çekmişti.Ligde forma giydiği 963 dakikada 6 gol, 3 asistlik performans sergileyen Güven Yalçın ile İtalya başta olmak üzere Avrupa'dan da ilgilenen takımlar var. Ancak teklif edilen yıllık maaşların, gurbetçi forvetin beklentisinin çok altında kaldığı öğrenildi.