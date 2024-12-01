GS Eyüp maçı canlı link, Galatasaray Eyüpspor maçı canlı yayın
Haber Tarihi: 01 Aralık 2024 18:42 -
Güncelleme Tarihi:
01 Aralık 2024 18:42
GS Eyüp maçı canlı link, Galatasaray Eyüpspor maçı canlı yayın
Galatasaray Eyüpspor lig maçı bedava bein Sports canlı yayın linki | Galatasaray - Eyüpspor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Galatasaray - Eyüpspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS - Eyüpspor maçı canlı yayın izleme detayları
Sarı-kırmızılı ekibin, maçın bir gün ertelenmesi talebi reddedildi. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 28 Kasım Perşembe günü yurt dışında maça çıktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig'de 14. hafta maçlarını 2 Aralık Pazartesi günü yapacak. Galatasaray Kulübü, ligde şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden daha az dinlendikleri gerekçesiyle Eyüpspor maçının pazartesi günü oynanmasını talep etti. Bu istek Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmedi.
Son 15 resmi maçta yenilmedi
Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 15 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Icardi, Jakobs ve Kaan forma giyemeyecek
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, karşılaşmada görev alamayacak. Ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra Kaan Ayhan ile Ismail Jakobs, Eyüpspor'a karşı sahaya çıkamayacak. Cezası nedeniyle 13. haftadaki Sipay Bodrum FK maçında süre alamayan Davinson Sanchez ligde formasına kavuşacak. Galatasaray'da tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Abdülkerim, karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 15. haftadaki Net Global Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Osimhen durdurulamıyor
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımı sırtlıyor. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, çıktığı son 8 resmi maçın 6'sında fileleri havalandırdı. Süper Lig'deki son 5 maçın 4'ünde gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki santrfor, 6 kez ağları sarstı. Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 2 karşılaşmada 3 gollük katkı verdi. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 11 müsabakada 9 kez gol bularak önemli bir oran yakaladı. Galatasaray'ın Belçikalı santrforu Michy Batshuayi ise son 2 Süper Lig maçında birer gol buldu. Batshuayi, ligde 4, Avrupa'da 2 gol atarak takımına katkı sağladı.
Arda Turan için özel maç
Galatasaray maçı, ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan için farklı bir anlam taşıyacak. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Arda Turan, İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona formaları giydi. Daha sonra Başakşehir'e transfer olarak Türkiye'ye dönen Turan, futbolu "yuvası" Galatasaray'da bıraktı. Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmazları arasına giren Arda Turan, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşıyor. Eflatun-sarılı takımı Süper Lig'e çıkararak önemli bir başarı gösteren Arda Turan, bu maçla efsanesi olduğu takıma karşı teknik adamlık kariyerinde ilk kez sahada yer alacak.
Eyüpspor'da kritik eksikler
Eyüpspor, Galatasaray maçında 7 önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Eflatun-sarılı takımda Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal sarı-kart cezaları, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Umut Meraş ve Ruben Vezo ise sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek. Yolların ayrılacağı iddia edilen ve son 3 lig maçında süre alamayan Jonjo Shelvy'nin de mücadelede görev alması beklenmiyor.
Metehan Baltacı'nın doğru kararları!
Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile perşembe günü deplasmanda oynadığı maçta ikinci yarıda oyuna giren ve başarılı performansıyla dikkat çeken Metehan Baltacı, 22 yaşında olmasına rağmen sahada ortaya koyduğu olgun tavırla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı futbolcunun bu gelişimindeki en önemli etken ise alt liglere gidip forma giymesi gösterildi. Bu yönüyle takımda oynamadan kalmayı tercih etmek yerine forma şansı bulacağı kulüplere gitmeyi seçen Metehan Baltacı'nın verdiği mesajın önemine dikkat çekildi. 2021/2022 sezonunda ilk olarak TFF 3. Lig'de mücadele eden İskendurunspor'a giden ve 27 maç oynayan Metehan, ertesi sezon ise 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'da kiralık olarak forma giydi. Metehan için en verimli geçirdiği sezon ise geçen sezondu. 1. Lig'de Eyüpspor'a kiralanan Metehan lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 maçta oynadı. Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, yaz döneminde de ısrarla Metehan'ı istedi ama, teknik direktör Okan Buruk buna izin vermedi. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, Metehan'a, "Sana daha fazla şans vereceğim" diyerek takımda kalmasını sağladı. Sonuçta da bu sezon için Metehan Galatasaray'da kaldı ve verilen şansları iyi kullandı. Sarı-kırmızılı takımda Ozan Kabak ve Emin Bayram'dan sonra altyapıdan bir stoper daha çıkması ise sarı-kırmızılıların bu bölgedeki başarısını gösterdi.
Galatasaray'da Abdülkerim'e uyarı!
Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart sınırında yer alıyor. Milli futbolcu, sarı kart görmesi halinde ligin 15. haftasında takımından uzak kalacak. Teknik heyet, Abdülkerim Bardakcı ile görüşerek kart konusunda dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. Galatasaray, ligin 15. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın gözü seride!
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup ilerleyen Galatasaray, son 15 maçta hiç kaybetmedi. İki kulvarda da yoluna emin adımlarla ilerleyen Okan Buruk'un ekibi, söz konusu süreçte 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar son yenilgisini sezon başında Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş müsabakasında Young Boys'a karşı 1-0'lık sonuçla yaşamıştı. Galatasaray, ligde liderliği alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk 4 sırada yer bularak son derece başarılı bir grafiğe imza attı. Süper Lig'de oynadığı 12 maçta da 11 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı Eyüpspor maçında da kayıp yaşamamak ve yoluna hatasız devam etmek istiyor.
Okan Buruk'un kozu Osimhen!
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımı sırtlıyor. Osimhen, çıktığı son 8 resmi maçın 6'sında fileleri havalandırdı. Süper Lig'deki son 5 maçın 4'ünde gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki santrfor, 6 kez ağları sarstı. Osimhen, Avrupa Ligi'ndeki son 2 karşılaşmada 3 gollük katkı verdi. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 11 müsabakada 9 kez gol bularak önemli bir oran yakaladı. Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un en önemli gol ayağı yine Osimhen olacak.
Galatasaray Eyüpspor maçı VAR Hakemi
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.
Galatasaray Eyüpspor maçı öncesi form durumları
Çıktığı 12 müsabakada 11 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinde en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırdı. Galatasaray, topladığı 34 puanla haftaya zirvede girdi. Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de teknik direktör Arda Turan yönetiminde iyi bir performans sergileyen Eyüpspor ise 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Eflatun-sarılı takım, elde ettiği 22 puanla 4. sırada yer aldı.
Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun-sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. Eyüpspor, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 76. takım olacak.