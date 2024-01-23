Gratis Kart kalktı mı? 2024 Gratis Kart neden kalktı?

Kozmetik sektörünün lider markalarından bir tanesi olan Gratis'te indirimli alışveriş yapmak için Gratis kart kullanmak isteyen alışveriş sevenler için haberimizde merak edilen 'Gratis kart nasıl alınır? Ücretli mi, ücretsiz mi? Gratis kart ne kadar indirim yapıyor? Bakiye nasıl öğrenilir?' soruların yanıtına yer verdik. İşte detaylar...



GRATİS KART KALKTI MI, NEDEN KALKTI?



Etiketlerde Gratis Kart'a özel indirimli ürünler yazmaması nedeniyle Gratis Kart'ın kaldırıldığı yönünde sosyal medyada birçok yorum yapılmıştı. Bazı vatandaşlar konuyu mağaza sorumlularına sorduklarında Gratis Kart'ın kaldırıldığını ve ürünlerin indirimli olduğu yanıtını aldıklarını ifade ettiler. Gratis Kart'ın tamamen kullanımdan kaldırılma durumu ile ilgili belirsizlik halen devam ediyor. Konu ile ilgili Gratis tarafından henüz yapılmış bir açıklama bulunmamaktadır.



Bir başka bilgi ise, Gratis Kart'ın kaldırılması ile birlikte Gratis müşterilerinin alışverişlerinde yararlanabilecekleri indirim ve kampanyalar artık Gratis mobil uygulaması ve internet sitesinden sunulacağı yönündedir.



GRATİS KART NASIL ALINIR? ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?



Gratis kart almak tamamen ücretsizdir. Markanın zaten bu kartı çıkarma amacı, kartı satarak para kazanmak değil. Bu kartı çıkarma amacı müşterilerinin memnuniyetini arttırmak ve müşterilerini kendine daha çok bağlamak. Bu nedenle karşılıksız olarak verdiği bu kart ile ilgili sık sık kampanyalar yapıyor. Bu kampanyalar kapsamında puan, indirim ve ekstra promosyonlar kazanabiliyorsunuz.

1- Web Sitesi Üzerinden Gratis Kart Almak



Web sitesinden almak için öncelikle, www.gratis.com adresine girilir. Burada ana sayfanın biraz altında "Gratis kart al" seçeneğine tıklanır. Sayfaya üyelik başlığı altında kişisel bilgilerin doldurulması istenir. Bu kişisel bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra "Üye ol" kutucuğuna basılır. Üyeliğin tamamlanması için cep telefona gelen aktivasyon kodu sayfada belirtilen yere yazılarak, onay verilir. Tekrar yeni sayfa gelir ve "Gratis kartı al" seçeneğine tıklanarak karta sahip olunur.

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2- Mağaza Üzerinden Gratis Kart Almak



Müşteri eğer web sitesinden almak istemezse, kendine en yakın Gratis mağazasına gidebilir. Burada Gratis çalışanına Gratis kartı almak istediğini söyleyince mağaza çalışanı kasa çalışanına müşteriyi yönlendirir. Burada kasa çalışanı müşteriden kişisel bilgilerini ister ve Gratis kartını müşteriye teslim eder.



3- SMS ile Gratis Kart Almak



Bu iki seçeneği de kullanmak istemeyen müşteriler için SMS ile Gratis kartı alabilme hakkı da tanımlanmıştır. Telefonun mesaj bölümüne "GRATİS KART" yazarak 7889'a kısa mesaj yollanır. Gelen mesaj ile üyelik tamamlanır. Bu işlem tüm operatörlerde ücretsiz olmaktadır.

Gratis kartında puan sorgulamak için de kolay yöntemler vardır. Bunlardan biri, her Gratis alışverişinden sonra kasadan verilen fişin üzerinde "Gratis puanınız" yazmaktadır. Ayrıca fişte, o an yapılan alışveriş üzerinden kazanılan puan da yer alır. Bir diğer yöntem ise www.gratis.com sitesine girilir. Burada üye girişi yapılır. Profilden kaç puan biriktiği görülür..