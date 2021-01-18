Göztepe'de favori Korkmaz plase Kafkas

Geçen hafta oynanan Antalyaspor maçının ardından istifa eden teknik direktör İlhan Palut'un yerini henüz dolduramayan Göztepe yönetimi, işi sıkı tutuyor. Yönetim yarın karşılaşacağı Gençlerbirliği maçına da takım menajeri İlhan Şahin ile çıkmayı planlarken, bu maçın ardından deneyimli bir isimle anlaşma sağlayacak. Ünal Karaman ile anlaşma sağlayamayan kurmayların hedefindeki ilk isim ise Bülent Korkmaz.



HAFTA İÇİ DÜĞÜM ÇÖZÜLECEK



Son olarak Konyaspor'da çalışan 52 yaşındaki teknik adamla hafta içinde masaya oturacak olan yönetim, maddi konularda el sıkışıp mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Ancak Korkmaz'da pürüz çıkması halinde ibre yeniden Tolunay Kafkas'a dönecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nda altyapı koordinatörlüğü görevinden ayrılan 52 yaşındaki teknik adamı alternatif olarak kenarda bekleten Göz-Göz, hafta sonuna kadar iki isimden birine imza attırmayı planlıyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nden ayrılan Sumudica'nın isminin ise gündemde olmadığı öğrenildi.



