Göztepe'de forvet arayışı

SüperLig'de 2025-2026 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Göztepe bir yandan yurt içinde forma giyen golcü futbolculara da kanca attı. Özellikle Brezilya pazarına yoğun ilgi gösteren kurmayların Trabzonspor'un forveti Enis Destan ile Başakşehir'in Senegalli golcüsü Philippe Keny'i listeye eklediği kaydedildi.İzmir doğumlu olan Enis, Altınordu altyapısında yetiştikten sonra 2021 yılında Trabzonspor'a transfer oldu. 2022-23 sezonunda Warta Poznan'da kiralık olarak forma giyen Enis, geçen sezon Trabzon'da 26 maçta görev aldı.Bu maçlarda 2 gol, 1 asistlik katkı verdi. Enis'in Karadeniz ekibi ile 2028'e kadar sözleşmesi devam ediyor. Göztepe'nin ise Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton'dan Trabzonspor'a transfer olması beklenen Nijeryalı forvet Paul Onuachu'ya karşılık Enis Destan'ı isteyebileceği bildirildi.Fransa'da kariyerine başlayan 26 yaşındaki Keny ise ilk olarak 2021-2022 sezonunda ülkemizde Bandırmaspor formasını terletti. Senegalli oyuncu son 3 sezonu ise Başakşehir'de geçirdi. Bu sezon Avrupa kupaları dahil Başakşehir'de 37 resmi maça çıkan oyuncu, 5 gol atıp 3 de asist yaptı.