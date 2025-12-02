Görme engelli milli yüzücünün yeni hedefi sporcu yetiştirmek

Gaziantep'te yüzme alanında ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan görme engelli milli sporcu Mustafa Aslan, hem sporcu kimliği hem de öğretmenlik yolundaki azmiyle engelli bireylere örnek oluyor.Doğuştan yüzde 60 görme engelli olan ve spor hayatına ortaokulda başladığı judoyla adım atan Aslan, Türkiye şampiyonluğunun ardından yöneldiği yüzmede milli takıma kadar yükseldi.Milli formayı 2015'te giyen sporcu, bugüne kadar 60'a yakın Türkiye derecesi, Berlin'de 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile 2022'de Portekiz'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği 5'incilikle önemli başarılara imza attı.Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezi'nde beden eğitimi öğretmeni olmak için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlanan Aslan, enerjisi ve kararlılığıyla kendisi gibi görme engelli kurs arkadaşlarına da moral kaynağı oluyor.Milli sporcu Aslan, AA muhabirine, engelin başarıya mani olmadığını söyledi.Engelli bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçladığını belirten Aslan, şunları kaydetti:"Engellilerin yapamayacağı bir şey yok, önemli olan istemek. Sporla öz güvenimi geliştirdim. Benim gibi engellilerin başarabildiğini göstermek, onları hayata kazandırmak istiyorum. Bir engellinin ilk olarak ne yapmak istediğine karar vermesi gerekiyor. Ben spor yaparak kendi öz güvenimi geliştirdim. Engelli arkadaşlarımıza örnek olduğumu düşünüyorum. Örnek olmamız gerekiyor, engellilerin evde vakit geçirmemesi, dışarı çıkması gerekiyor."Beden eğitimi öğretmeni olmak istediğini kaydeden Aslan, "Engellileri hayata nasıl kazandırabiliriz düşüncesiyle bir tez yazıp kamuoyuna sunmak istiyorum. Engellilerin bir şeyleri başarabildiğini daha da çok göstermek istiyorum. Benim gibi insanları hayata kazandırmak istiyorum." şeklinde konuştu.Merkezin Türkçe öğretmeni Hilal Şimşek de Aslan'ın diğer engelli bireylere her fırsatta yardımcı olmaya çalıştığını dile getirerek şunları söyledi:"Sporcu olması nedeniyle hızlı düşünebiliyor ve bu da derslerine yansıyor. Sorulara hızlı cevap veriyor, hızlı yorumlayıp doğru sonuca daha hızlı ulaşıyor. Spor hayatımızın her alanında var, bu da davranışlarımıza, sağlığımıza ve günlük hayattaki iletişimimize yansıyor. Bu durum Mustafa'da gayet açık bir şekilde görülüyor."Aslan'ın aynı sınıfta sınava hazırlanan kardeşi Zeynel Abidin ise ağabeyinin azmini örnek aldığını dile getirerek, "Sınıf ortamımız çok güzel, dayanışma içerisindeyiz. Birlikte sorular çözüyoruz, anlamadığımız yerleri birbirimize sorarak çalışıyoruz. En küçük motivasyon düşüklüğünde ağabeyimin yanına gideriz, bizimle ilgilenir, soru çözdürür, konu anlatır." dedi.Öğrencilerden Furkan Şenocak da Mustafa Aslan'ın kendisine çok yardımcı olduğunu, çok neşeli biri olduğu için sınıftakileri pozitif etkilediğini anlattı.