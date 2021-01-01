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Goran Dragic'in, Luka'nın yanına gitmesi "bekleniyor"!

Toronto Raptors guardı Goran Dragic'in, Dallas Mavericks ile anlaşmasının "beklendiği" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors guardı Goran Dragic'in, Dallas Mavericks ile anlaşmasının "beklendiği" iddia edildi.

Bleacher Report'tan Jake Fischer'a göre, Dragic'in Raptors tarafından serbest bırakıldıktan sonra Mavs ile sözleşme imzalayarak, memleketlisi Luka Doncic ile bir araya gelmesi bekleniyor.

35 yaşındaki point guard Raptors'a, Heat'in Kyle Lowry için yaptığı bir imza ve takas işlemiyle katılmıştı.

Dragic ve Luka Doncic daha önce Slovenya milli takımı için birlikte oynamışlardı ve ikili, ülkelerini 2017'de ilk EuroBasket altın madalyasına taşımıştı.

Geçtiğimiz sezon Dragic, Miami Heat formasıyla maç başına 13.4 sayı, 3.4 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları tutturmuştu.


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