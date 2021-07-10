2. YARIDA SEKIDIKA SAĞ BEK



DEVRE ARASINDA ELMAS- TERİM ZİRVESİ

AYTAÇ KARA ESKİ TAKIMINA KARŞI

HAZIRLIK MAÇLARININ GOLCÜSÜ AYTAÇ

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

KASIMPAŞA'NIN İLK 11'İ

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-2'lik skorla kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 18. dakikada Ömer Bayram, 23. dakikada Oğulcan Çağlayan, 45. dakikada Aytaç Kara ve 83. dakikada Emre Akbaba'dan geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise 14. dakikada Tomas Brecka ile 80. dakikada penaltıdan Ahmet Engin kaydetti.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci yarıya tüm takımı değiştirerek çıkardı. Terim, Sekidika'yı sağ bekte, Feghouli'yi ise orta sahanın sağ iç bölgesinde denedi. Galatasaray'da kadroda olan futbolculardan sadece İsmail Çipe ile Marcao süre almadı.Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı ekibin hazırlık maçını tribünden izledi.Karşılaşma öncesi Necmi Kadıoğlu Stadı'na gelen Elmas, müsabakayı protokol tribününden takip etti.Müsabakanın devre arasında başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim görüşme gerçekleştirdi.Maçı protokol tribününden izleyen Elmas, karşılaşmanın devre arasında saha kenarındaki Terim'in yanına indi. Elmas'a önce Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ve kulübün sponsorlarından iş insanı Erden Timur eşlik etti.Bir süre sonra Aküzüm ile Timur ayrılırken, başkan Burak Elmas ile Fatih Terim bir süre baş başa sohbet etti.Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara, geçen sezon formasını giydiği eski takımı Kasımpaşa'ya karşı ilk kez forma giydi.Lacivert-beyazlı ekipte 2 sezon top koşturan tecrübeli orta saha oyuncusu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray ile anlaştı. Aytaç Kara, eski takımına karşı ilk 11'de mücadele etti.Sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Aytaç Kara, hazırlık maçlarındaki golcü kimliğiyle dikkati çekti.Yeni sezon çalışmaları kapsamında Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla oynanan karşılaşmada 2 gol atan Aytaç, eski takımı Kasımpaşa'ya karşı da 1 kez fileleri havalandırdı ve gol sayısını 3'e çıkardı.Galatasaray, sezon öncesindeki 3. hazırlık maçında 13 Temmuz günü Yunanistan'da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılılar, müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.Berk, Ömer, Ozornwafor, Luyindama, Yedlin, Aytaç, Arda Turan, Emre Kılınç, Yunus, Kerem, Oğulcan.Ertuğrul, Brecka, Mehmet Feyzi, Evren Eren, Sadiku, Hajradinovic, Doğucan, Travnik, Tarkan Serbest, Yusuf Erdoğan, Yasin Dülger