Glenn Robinson III, Sacramento Kings ile anlaştı

Glenn Robinson III'ün Sacramento Kings ile tek yıllık bir anlaşma imzalamayı kabul ettiği bildirildi.



Robinson III'ün serbest oyuncu döneminde, Los Angeles Lakers, LA Clippers ve Utah Jazz gibi birçok talipleri bulunduğu bildirilmişti.



Ancak Hoopshype'tan Michael Scotto'ya göre 26 yaşındaki oyuncu için bu yarışı kazanan takım, Kings oldu.



Robinson III'ün Sacramento'da daha aktif bir rol alacağı ve Lakers, Jazz veya Clippers gibi potansiyel şampiyonluk yarışmacısı ekiplerde olacağına nazaran daha fazla dakika oynayacağı düşünülüyor.



Robinson III, geçtiğimiz sezon Golden State Warriors ile 48 maçta oynamış ve üçlük çizgisi gerisinden %40.0 şut isabetiyle 12.9 sayı ortalama yakalamıştı.



Daha sonra dakikalarının ve rolünün azaldığı Philadelphia 76ers'a takas edilen Robinson, altı yıllık NBA kariyeri boyunca Indiana Pacers, Detroit Pistons ve Minnesota Timberwolves formalarını da giymişti.



