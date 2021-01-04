George, Booker'la tartışması sonrası: "Çok kişi cıvıldıyor..."

Devin Booker and Paul George with some words and had to be separated. pic.twitter.com/ThZieY8Ch2



— Bleacher Report (@BleacherReport) January 4, 2021

LA Clippers yıldızı Paul George, dün gece Phoenix Suns'a karşı oynadığı karşılaşmada Suns guardları Chris Paul ve Devin Booker ile tartışması hakkında konuştu.George ve Booker'a teknik fauller verilmesiyle sonuçlanan durumla ilgili PG, işler kızıştığında yalnızca hakemle konuştuğunu söyledi.Clippers'ı 39 sayısıyla Phoenix'te 112-107 galibiyete taşıyan PG, Orlando'daki bubble'da geçen son sezonunda yaşadığı sıkıntılarla ilgili "çok fazla cıvıltı" duyduğunu açıkladı ve Booker ile CP ile arasındaki tartışmaya şöyle değindi:George'adediği görülen Booker'a bu teknik faullere yol açan olayla ilgili soru yöneltildiğinde, Suns yıldızı olayı hatırlamadığını söyledi: