George, Booker'la tartışması sonrası: "Çok kişi cıvıldıyor..."

LA Clippers yıldızı Paul George, dün gece Phoenix Suns'a karşı oynadığı karşılaşmada Suns guardları Chris Paul ve Devin Booker ile tartışması hakkında konuştu.
George ve Booker'a teknik fauller verilmesiyle sonuçlanan durumla ilgili PG, işler kızıştığında yalnızca hakemle konuştuğunu söyledi.
Clippers'ı 39 sayısıyla Phoenix'te 112-107 galibiyete taşıyan PG, Orlando'daki bubble'da geçen son sezonunda yaşadığı sıkıntılarla ilgili "çok fazla cıvıltı" duyduğunu açıkladı ve Booker ile CP ile arasındaki tartışmaya şöyle değindi:
"Onlara sor. Ben hakemle konuşuyordum, CP bir anda dahil oldu ve oradan kızıştı. Dediğim gibi, ben hiçbir şey söylemedim, hiç tartışma olmadı. Ben sahada hep sakin olurum ama ne sebeple olursa olsun, geçmişte yaşayan bir sürü insanın cıvıldamasını da duyuyorum.
Geçen yıl, geçen yılda kaldı. Artık yeni bir kafadayım. Bu nefret dolu şeyleri onlara sorman gerekiyor. Ben nereden geldiğini bilmiyorum.
Geçen yıl, benim için zor bir yıldı. Ama düşüşüm insanların hoşuna gidiyor. Ligde geçirdiğim 10 yılda bunların hiçbirini duymamıştım ama geçen sene olanlardan sonra, hala o dönemde kalan insanlar var. Ve benim de buna cevap vermem lazım. Rekabet etmeye de hazırım. Geri döndüm."
George'a "K***mun yumuşağı" dediği görülen Booker'a bu teknik faullere yol açan olayla ilgili soru yöneltildiğinde, Suns yıldızı olayı hatırlamadığını söyledi:
"Dürüst olmak gerekirse, hiçbir şey değildi. Hatırlamıyorum."